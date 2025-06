Pravilnik o ocenjevanju bi bilo treba vreči v smeti

V nadaljevanju preberite:

Učenci in dijaki bodo jutri prejeli spričevala in začele se bodo dolgo pričakovane počitnice. Poslanci so imeli v zadnjih dneh na mizi kar nekaj zakonov s področja vzgoje in izobraževanja, vse kaže, da bo potrjena tudi novela zakona o osnovni šoli. Ravnatelji so večinoma zadovoljni, a vendarle predsednica združenja ravnateljev Mojca Mihelič pravi, da to ni reforma šolstva.

»Če želimo, da bo otrok spremenil vedenje, potem se ne moremo ves čas samo prijazno pogovarjati in mu ponujati nove možnosti, ampak ga moramo včasih postaviti pred odločitev, ali bo izbral pot, ki boli bolj, ali tisto, ki boli manj.«

»Želeli smo si, pa žal ni prišlo v zakon, ker je zakonodajna služba opozorila, da bi bilo neustavno, da bi lahko otrokom odredili šolanje na daljavo od doma, za njihovo šolanje pa bi bili odgovorni starši. To bi bil tudi pritisk na starše, da vzgojno delujejo na otroka, da se bo primerno vedel v šoli. Mi namreč dajemo otroku pravico do pouka, tudi če taisti otrok z nevzdržnim vedenjem jemlje pravico do pouka sošolcem.«

»Včasih so imeli otroci pet predmetov, sicer res štiri ocenjevalna obdobja, danes pa pridobijo 14 zaključnih ocen! Pri vsakem od teh predmetov morajo pridobiti od tri do šest ocen. Pa zmnožite.«