08.27 Azijske borze zaradi nove različice koronavirusa v rdečem

Azijske borze so v nov trgovalni teden vstopile s padci. Med vlagatelji namreč vlada zaskrbljenost glede nove različice novega koronavirusa, poimenovane omikron, ki je Japonsko in druge države spodbudila k okrepitvi mejnega nadzora, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

08.20 Kanada potrdila prvi okužbi z omikronom

Kanada je v nedeljo sporočila, da je odkrila prva primera nove koronavirusne različice omikron. Okužbo so potrdili pri dveh osebah, ki sta se vrnili iz Nigerije, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Oba bolnika sta v izolaciji, medtem ko še odkrivajo vse njune morebitne stike, so sporočile kanadske oblasti. Obe okužbi so zaenkrat potrdili v prestolnici Ottawa. Minister za zdravje Jean-Yves Duclos pričakuje, da bodo odkrili še več primerov te različice.

08.00 Južnoafriški predsednik poziva k takojšnji odpravi omejitev potovanj

Južnoafriški predsednik Cyril Ramaphosa je v nedeljo pozval k takojšnji odpravi omejitev potovanj iz Južne Afrike in njenih sosed, ki so jih v minulih dneh zaradi nove različice koronavirusa uvedle številne države po svetu. Prepričan je, da gre za diskriminacijo regije. »Pozivamo vse tiste države, ki so uvedle prepoved potovanj za našo državo in naše sestrske države, naj nemudoma spremenijo svoje odločitve,« je Ramaphosa po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal v svojem prvem televizijskem nagovoru narodu po potrditvi nove različice novega koronavirusa, ki so jo minuli teden prvič zaznali prav v Južni Afriki.

FOTO: Lai Seng Sin/Reuters

Napovedal je še, da bo vlada začela razpravljati o morebitni uvedbi obveznega cepljenja za določene aktivnosti in storitve, poroča nemška tiskovna agencija DPA. V državi so prepričani, da ne bi smeli biti kaznovani zaradi njihove napredne tehnologije sekvencioniranja, ki omogoča hitrejše odkrivanje novih različic. »Odlično znanost bi morali hvaliti, ne pa kaznovati. Globalna skupnost potrebuje sodelovanje in partnerstvo v obvladovanju pandemije covida-19,« so že pred tem sporočili z ministrstva za zunanje zadeve. Ob tem so spomnili, da so omikron odkrili tudi v drugih državah, ki niso povezane z Južno Afriko. Do omejitev potovanje je bila kritična tudi direktorica regionalne Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) za Afriko Matshidiso Moeti. Glede na to, da so različico omikron odkrili že v več regijah sveta, so prepovedi potovanj z območja Afrike napad na globalno solidarnost, je prepričana.

WHO je novo različico B.1.1.529 v petek označila za skrb vzbujajočo. Njeno morebitno širjenje sproža zaskrbljenost zaradi velikega števila mutacij, ki jih vsebuje, in strahu, da bi bila zaradi tega lahko lažje prenosljiva ali pa bi zaobšla imunost po cepljenju ali prebolelosti, čeprav je v zvezi z njo prisotnih še veliko neznank.

07.40 Omikron doslej potrdili v sedmih evropskih državah

Novo različico koronavirusa omikron so do zdaj potrdili v sedmih evropskih državah, med drugim v Italiji, o sumu na primer okužbe poročajo tudi iz Avstrije. Države zaradi nove različice zaostrujejo pogoje vstopa, tudi v Sloveniji je deset dnevna karantena za vse, s prebivališčem na območjih, kjer je bila ugotovljena prisotnost različice ali pa so se v zadnjih 14 dneh zadrževali na teh območjih. Po podatkih NIJZ pri nas te različice niso odkrili, prav tako pa naj bi cepiva, kot meni Roman Jerala s Kemijskega inštituta, ščitila pred hujšim potekom bolezni v primeru okužbe z novo različico.

07.30 Japonska bo zaprla svoje meje za tuje potnike

Japonska bo ta teden zaprla meje za vse tuje obiskovalce, da bi tako preprečila širjenje različice omikron; odločitev prihaja le tedne po tem, ko je sprostila omejitve za nekatere potnike iz tujine, poroča britanski Guardian. Premier Fumio Kishida je dejal, da bo v torek začela veljati prepoved vseh tujih vstopov – ki ne bo veljala za nejaponske prebivalce te države, s čimer je razveljavil odločitev v začetku tega meseca o sprejemu tujih poslovnih potnikov, študentov in pripravnikov pod določenimi pogoji. Ukrep Japonske, ki sicer poroča o dosledno nizkem številu primerov covida-19, je prišel dan po tem, ko je zaostrila omejitve za potnike iz Južne Afrike, kjer je bila odkrita različica, in osmih drugih držav. Poostritev mejnega nadzora bo močno vplivala na tuje študente, saj so mnogi že začeli administrativni postopek za prihod na Japonsko po letu ali več študija na daljavo.

FOTO: Ted Aljibe/AFP

00.30 WHO na izrednem zasedanju o sklenitvi dogovora o pandemijah

Članice Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) se bodo v Ženevi sešle na izrednem zasedanju glede pandemije covida-19. Na njem bodo odločale o pobudi za sklenitev mednarodnega dogovora o pandemijah, ki bi urejal boljšo pripravljenost sveta in sodelovanje med prihodnjimi pandemijami. Na dnevnem redu zasedanja bo ena sama točka, in sicer preučitev dobrobiti, ki bi jih prinesla sklenitev konvencije, sporazuma ali druge vrste mednarodnega instrumenta o pripravljenosti na pandemije in odzivanje nanje, so zapisali na spletni strani WHO. Na tej podlagi bi zagnali medvladni proces za oblikovanje tovrstnega dogovora.

To bo šele drugo izredno zasedanje v zgodovini WHO, trajalo pa bo predvidoma do 1. decembra. Pandemija covida-19 je svetovni skupnosti prinesla številne izzive. V zadnjih dneh so se razmere znova zaostrile ob pojavu nove koronavirusne različice omikron, ki jo je WHO razglasila za skrb vzbujajočo.