V torek 1847 okuženih

10.25 ECDC: Vsi primeri omikrona v Evropi asimptomatski ali blagi

Vsi doslej potrjeni primeri koronavirusne različice omikron v Evropi so glede na razpoložljive podatke asimptomatski ali blagi, med njimi niso potrdil še nobene smrti, je v torek sporočil Evropski center za nadzor in preprečevanje bolezni (ECDC). Večina primerov je povezanih s potovanji v afriške države, več pa jih kaže tudi na lokalne prenose.

Do ponedeljka so na območju Evropske unije in Evropskega gospodarskega prostora uradno potrdili 274 primerov nove različice koronavirusa, poimenovane omikron. O njih so poročali v skupno 19 državah, nazadnje na Hrvaškem, obenem pa v več državah preiskujejo tudi sume verjetnih primerov. Večina potrjenih primerov je epidemiološko povezanih s potovanji v afriške države, kjer so omikron najprej potrdili, več evropskih držav - Belgija, Danska, Islandija in Španija - pa je zaznalo tudi primere brez tovrstne povezave z območji, kjer naj bi se širil omikron. Ti primeri nakazujejo možnost, da se v teh državah omikron lahko prenaša že na lokalni ravni, opozarja ECDC.

9.40 V torek odkrili 1847 okužb

V torek so v Sloveniji odkrili 1847 okužb, testirali so 6571 ljudi, kar pomeni, da je bilo pozitivnih 28,1 odstotka testiranih vzorcev, poroča NIJZ. Hospitaliziranih je 1005 ljudi, od tega na intenzivni negi 267 ljudi. Umrlo je 17 ljudi.

Po oceni NIJZ je v Sloveniji trenutno 25.966 aktivnih okužb, sedemdnevno povprečje znaša 1629, 14-dnevno povprečje na 100.000 prebivalcev pa 1231. Število aktivnih okužb je bilo v torek za 1281 nižje kot dan prej, sedemdnevno povprečje pa je bilo nižje za 58. Število potrjenih primerov na 100.000 prebivalcev v zadnjih 14 dneh se je glede na dan prej znižalo za 61.

V primerjavi s prejšnjim torkom, ko je delež pozitivnih testov znašal 32,4 odstotka, so tokrat potrdili 410 okužb manj, prav tako so opravili 403 teste manj. Število aktivnih okužb se je od prejšnjega torka znižalo za 9106. Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je po podatkih NIJZ cepljenih 1.236.032 ljudi, z vsemi odmerki pa 1.161.736.

8.22 Na predbožični zabavi v Španiji se je okužilo 68 zdravstvenih delavcev

68 medicinskih delavcev, večinoma zdravnikov in medicinskih sester, ki delajo na intenzivnih oddelkih v bolnišnici v španski Málagi, se je na predbožični zabavi, ki so jo organizirali prejšnjo sredo, okužilo s covidom-19, piše BBC.

Skupno se je zabave udeležilo okoli 170 ljudi. Pred prireditvijo so bili vsi negativni na hitrih antigenskih testih, vsi, ki so se okužili, so bili tudi polno cepljeni in ne kažejo kakih bolezenskih znakov.

7.30 Zvezno sodišče v Georgii blokiralo obvezno cepljenje zveznih pogodbenih sodelavcev

Zvezni sodnik v Augusti v ameriški zvezni državi Georgia Stan Baker je v torek blokiral ukaz o obveznem cepljenju vseh pogodbenih sodelavcev zvezne vlade proti koronavirusu, ki ga je predsednik ZDA Joe Biden izdal 9. septembra. Baker je odločal v primeru tožbe gradbenikov.

Sklenil je, da ima Bidnov ukaz velik vpliv na celotno ameriško gospodarstvo in omejuje gradbince pri izvajanju del, ker povzroča pomanjkanje delovne sile. Tožilo je le eno združenje, a je sodnik Bidnov ukaz blokiral tudi za vse druge pogodbene sodelavce, čeprav ti niso vložili tožb. Tiskovna predstavnica Bele hiše Jen Psaki je zatrdila, da bo vlada ukaz o obveznem cepljenju odločno branila še naprej. Biden je septembra vsem, ki po pogodbi opravljajo delo za zvezno vlado, dal čas do 8. decembra, da cepijo svoje zaposlene. Kasneje je rok podaljšal do 4. januarja.

Malo je podatkov o novi različici virusa, ki vsebuje številne mutacije. FOTO: Dado Ruvić/Reuters

6.50 Po navedbah WHO ni zelo verjetno, da bi omikron popolnoma obšel zaščito s cepivi

Nova različica koronavirusa omikron očitno ne povzroča hujših oblik bolezni kot prejšnje in »ni zelo verjetno«, da bi popolnoma obšla zaščito, ki jo dajejo cepiva, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). Kot je poudaril predstavnik organizacije Michael Ryan, je sicer podatkov o novi različici virusa, ki vsebuje številne mutacije, malo, vendar pa preliminarni podatki kažejo, da ljudje ne zbolijo huje kot pri okužbi s prejšnjimi različicami. »Dejansko kaže, da je bolezen manj huda,« je dodal. Dejal je še, da za zdaj ni dokazov, da bi omikron popolnoma obšel zaščito, ki jo dajejo obstoječa cepiva proti covidu-19. To je mogoče sklepati na podlagi prvih podatkov iz Južne Afrike, kjer se je različica najprej pojavila, je povedal.