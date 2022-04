Z bogom in srečno!

Vsako leto nas je več, vsak pripelje v Mirno Peč je slogan, ki je danes na tradicionalni blagoslov motorjev privabil okrog 17.000 motoristov z vseh koncev naše domovine. Občinsko središče je bilo dobesedno preplavljeno z motorji, veliko je bilo tudi pešcev. Ti so se s težavo prebijali mimo dvokolesnikov, ki so bili parkirani na vsakem koraku. Kdor je prispel dovolj zgodaj, je lahko svojega enoslednika postavil na ogled tik zraven božjega hrama svetega Kancijana.

Okoli 17.000 motoristov se je udeležilo velikonočnega blagoslova. Kultura vožnje motoristov se iz leta v leto izboljšuje.

Fantje in dekleta, možje in žene v usnjenih jaknah so potrpežljivo čakali župnika Janeza Rihtaršiča, da jih je v božjem imenu na največji krščanski praznik blagoslovil in jim zaželel srečno, predvsem pa varno vožnjo ter da jim bo Bog zmeraj stal ob strani, ko bodo premagovali razdalje in magične hitrosti. Na tej prireditvi je bilo opaziti, da so kraljevale brezalkoholne pijače, le redki so si privoščili pivo.

Prihod motoristov na velikonočni blagoslov v Mirno Peč. FOTO: Bojan Rajšek/Delo

Alkohol in vožnja z motorjem ne gresta skupaj, je bilo slišati. In prav tak sovražnik alkohola med vožnjo je tudi Žare Pavić, predsednik moto kluba Vikingi iz Spodnjega Hotiča, ki se s svojo četico ljubiteljev cestnih užitkov že vrsto let udeležuje blagoslova v tem delu Dolenjske. Varnost in trezna glava morata biti na prvem mestu. Zaradi Boga ravno ne obiskuje Mirne Peči, saj je Vsemogočni povsod, bistvo je druženje s prijatelji in znanci ter načrtovanje novih podvigov. Mnogi so menili podobno.

Imeti motor pomeni tudi druženje

Lepo vreme in prijetna družba sta v cvičkovo deželo privabila tudi Suzano Branko iz Sečovelj, ki se je srečanja udeležila že sedemnajstič. Zadnji dve leti je zaradi koronavirusa blagoslov odpadel, župnik Janez Rihtaršič je to počel z računalniškega zaslona, a to ni isto, je menila sogovornica. »Naša motoristična sezona se z blagoslovom v Mirni Peči pravzaprav začne. Upam, da mi bo Bog tudi letos stal ob strani. Vsako leto grem z motorjem na dopust, letos po Balkanu, vse do Grčije,« je povedala Brankova, v usnjeno jakno oblečena gospa srednjih let.

Velikonočni blagoslov je tudi priložnost za druženje starih znancev in prijateljev. FOTO: Bojan Rajšek/Delo

Med udeleženci je bil tudi pobudnik verske prireditve župnik Janez Šimenc. Začetek sega v leto 1999, ko je Šimenc služboval v Mirni Peči. S svojim motorjem se žegnanja motorjev še vedno redno udeleži. »Uspelo nam je sestaviti zmagovito kombinacijo navdušenja ljudi in določiti pravšnji datum prireditve, ki zmeraj poteka na drugi dan velike noči,« je bil zadovoljen Šimenc in dodal, da v nasprotju z miselnostjo, češ »da smo motoristi individualisti, prav ta prireditev dokazuje nasprotno, saj se zelo radi družimo. Sami smo le na cesti.«

Opozorila policije

Motociklizem v Mirni Peči sega v prvo tretjino prejšnjega stoletja, ko je z motorjem po evropskih stezah brnel njihov rojak Ludvik Starič, ki se ga je v Evropi prijel vzdevek Leteči Kranjec. Kar 32-krat je zmagal na mednarodnih motorističnih dirkah. Po besedah predsednika Zveze moto klubov Slovenije in organizatorja blagoslova Leopolda Pungerčarja je le vzdrževan in tehnično brezhiben motor prvi pogoj za varno vožnjo, k temu je dodal tudi dobro psihofizično kondicijo voznika.

Pešci so se s težavo prebijali mimo dvokolesnikov, ki so bili parkirani na vsakem koraku. FOTO: Bojan Rajšek/Delo

Po njegovem motoristična sezona ne sme pomeniti sproščanja adrenalina, ampak zlasti varno vožnjo. Na generalni policijski upravi (GPU) v Ljubljani opažajo, da se kultura vožnje motoristov iz leta v leto izboljšuje, žal pa policisti na cestah še vedno zasledijo tudi zelo objestne voznike. Opozarjajo, naj motoristi vožnjo prilagodijo prometnim razmeram in predvsem svojim sposobnostim ter lastnostim motornega kolesa.