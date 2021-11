Z glavo doma, z nogami v Strasbourgu in Bruslju

V nadaljevanju preberite:

Bliža se polovica petletnega mandata evropskih parlamentarcev. V obdobju, ki sledi, bodo največje politične skupine v evropskem parlamentu, Evropska ljudska stranka (EPP), Zavezništvo socialistov in demokratov (S&D) in liberalna skupina Renew/Alde, katerih člani so tudi slovenski evropski parlamentarci, volile nova vodstva, predsednike in številne podpredsednike.

Nobeden izmed slovenskih evropskih poslancev si namreč ne prizadeva oziroma iz različnih razlogov nima dobrih kart v rokah, da bi zasedel na primer katero od podpredsedniških mest v svoji politični skupini. V EPP je na razpolago deset podpredsedniških mest, pri socialistih pa devet.

Slovensko evropsko poslanko iz vrst EPP Ljudmilo Novak, ki jo mnogi v Sloveniji vidijo kot kandidatko na predsedniških volitvah prihodnje leto, smo povprašali, zakaj ne kandidira za podpredsednico EPP. »O tem nisem razmišljala,« nam je odgovorila izkušena evropska poslanka, ki je bila prvič v evropski parlament izvoljena leta 2004.