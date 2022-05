Z istrsko kozo Srečko v metasvet

Turistično združenje Portorož je izdalo destinacijski nezamenljivi žeton – NFT (ang. non-fungible token), digitalni zbirateljski predmet, s katerim je mogoče trgovati v okviru tehnologije veriženja blokov. Žeton bo v podobi istrske koze in bo v 300 različicah na voljo poznavalcem in ljubiteljem. NFT se v umetniškem in marketinškem svetu uveljavlja kot nov prijem, zato mu portoroški turizem želi slediti.

Slovenija je lani kot prva država na svetu izdala svoj NFT, letos ji je z I feel NFT sledila Slovenska turistična organizacija (STO), Portorož & Piran pa je prva slovenska lokalna turistična destinacija s svojim nezamenljivim žetonom. »Naša usmeritev je, da smo v skladu s trendi in skušamo delovati inovatorsko. Z izdajo NFT smo pomočili prst v metasvet,« je dejal Aleksander Valentin, direktor portoroškega turističnega združenja.

Kot je pojasnila Lea Šuligoj, predstavnica združenja za stike z javnostmi, želijo tako spodbujati lojalnost njihovi blagovni znamki, morda bo kakšen turist NFT želel pridobiti kot spominek ali digitalni »dokaz«, da je tu preživel oddih. NFT se je najprej uveljavil na področju trgovanja z umetninami, zdaj pa se seli tudi drugam, pri čemer je turizem ena izmed panog, ki ima s tega vidika veliko potenciala.

V Portorožu so zagnali promocijsko akcijo, ki vključuje tudi inovacijske prijeme. FOTO: Nataša Čepar/Delo

Digitalno lastništvo nad unikatno podobo portoroške koze, ki so jo poimenovali Srečka, je mogoče pridobiti prek nagradnih iger in drugih aktivnosti na spletni strani turističnega združenja. Kdor bo dobil koze iz treh različnih virov (kviz, instagram in prijava na e-novice), bo konec poletja upravičen še do četrte digitalne zlate koze, je pojasnila Anuša Kovačič iz agencije April 8, ki je ustvarilo marketinško kampanjo. Za podobo koze so se odločili zaradi kratice G.O.A.T. (ang. koza), ki v internetnem slengu označuje Greatest of All Time (najboljši vseh časov), hkrati pa je koza prispodoba za življenje brez stresa – kar naj bi gost doživel ob prihodu v Istro.

Brez covidnih ukrepov, a tudi brez bonov

»Izdaja NFT je sicer le manjši del oglaševalske akcije, ki med drugim obsega promocijski video (v katerem tudi nastopi koza), in se osredotoča predvsem na aktivnosti na prostem,« je izpostavila Urša Mivšek Sitar, direktorica April 8. Pri tem so se v turističnem združenju povezali z devetimi lokalnimi turističnimi ponudniki, predvsem hotelirji in gostinci. Kampanja se je pričela konec aprila na sedmih evropskih trgih – poleg Slovenije še v Italiji, Avstriji, Nemčiji, na Madžarskem, Češkem in Slovaškem.

Letošnja sezona se je začela brez ukrepov proti pandemiji covida-19, a tudi brez turističnih bonov, ki so reševali slovenski turizem v preteklih letih, je povedal Aleksander Valentin, ki je zato še bolj poudaril pomen učinkovitega oglaševanja. »Samo na slovenske goste dolgoročno ne moremo računati, čeprav smo od v zadnjih dveh letih ugotovili, da smo se v preteklosti nanje premalo obračali. Nagovoriti pa želimo tudi naše bližnje trge,« je navedel.

Turistično združenje je po novem prisotno na družbenem omrežju TikTok; njihov profil bo po 5. juniju prevzela vplivnica Noemi Zonta, ki je pred časom predstavila Slovenijo za turistični vodnik Lonely Planet.