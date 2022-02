Z novelo bodo na boljšem nekatere skupine

V nadaljevanju preberite:

Tudi štirinajsta novela zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2N), ki jo je vložila NSi in jo bo državni zbor potrjeval danes, prinaša, kot velika večina njenih predhodnic, socialne korektive za nekatere skupine – s tem predlogom bodo na boljšem tisti, ki so bili prostovoljno zavarovani po letu 2013, očetje, če mame ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev pokojnine, kmetje, zavarovani za ožji obseg pravic, ter nekateri upravičenci do vdovske in družinske pokojnine in invalidskih nadomestil.