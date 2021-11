Z Raven v svet še boljša in čistejša jekla

Sij Metal Ravne bo od zdaj lahko izpolnil naraščajoče povpraševanje po jeklih, izdelanih po postopku EPŽ (elektropretaljevanje pod žlindro). Ker obstoječe tri naprave EPŽ nimajo dovolj zmogljivosti za izpolnjevanje naročil kupcev s področja energetike, naftne, plinske in letalske industrije, so nedavno zagnali novo, 6,8 milijona evrov vredno napravo, ki jim bo omogočila povečanje proizvodnje in prodaje vrhunskih jekel kar za 60 odstotkov.

Sij Metal Ravne je druga največja družba v skupini Sij in tretji največji proizvajalec orodnih jekel v Evropski uniji. Tako za skupino, kot za Sij Metal Ravne je zelo pomemben tudi trg Združenih držav Amerike. Skupina je na njem lani ustvarila 9,3 odstotka prodaje, za Sij Metal Ravne pa je to celo največji tuji trg, saj v ZDA prodajo kar 20 odstotkov proizvodov in so med največjimi slovenskimi izvozniki v ZDA.

»Zato smo veseli dogovora med Evropsko unijo in ZDA o ameriških carinah na uvoz jekla in aluminija. A ker bo umik carin veljal le za določeno količino na ravni celotne EU, v tem trenutku še ni mogoče oceniti, kako se bo oblikovala dinamika koriščenja kvot med državami članicami. Veliko naših orodnih jekel je bilo sicer že zdaj med izjemami, ki po tem dogovoru ostajajo v veljavi še vsaj do leta 2023. Še naprej si bomo prizadevali, da bodo naši proizvodi izvzeti iz brezcarinskih kvot med državami članicami,« je povedal Borut Urnaut, glavni direktor družbe Sij Metal Ravne.

Za naložbe do 2015 kar 300 milijonov evrov

V družbi so z naložbo v 20-tonsko napravo za elektropretaljevanje pod žlindro EPŽ4, vredno 6,8 milijona evrov, zaključili prvo fazo stomilijonskega investicijskega cikla, v okviru katerega so spomladi zagnali novo, avtomatizirano linijo za toplotno obdelavo v kovačnici, nadaljujejo z avtomatizacijo valjarne in končujejo naložbo v odpraševalno napravo. Tako bodo odpravili občasne emisije sicer nenevarnega rdečega prahu s kovinskim vonjem iz jeklarne, na katere redno opozarjajo prebivalci mesta. V Skupini Sij bodo po besedah glavnega podpredsednika skupine Tiborja Šimonke za nove tehnologije za proizvodnjo in predelavo jekla do leta 2025 namenili okoli 300 milijonov evrov.

»Naložba v EPŽ4 bo Siju Metalu Ravne omogočila povečanje proizvodnje in prodaje najzahtevnejših proizvodov višjega cenovnega razreda kar za 60 odstotkov. Gre za čistejša jekla z boljšimi preoblikovalnimi, mehanskimi, korozijskimi, električnimi, magnetnimi in drugimi lastnostmi, po katerih je vse večje povpraševanje iz najzahtevnejših industrij, kot so energetika, naftna, plinska in letalska industrija ter druge,« je poudaril Borut Urnaut. Nova naprava se od drugih treh razlikuje v konstrukcijskem konceptu in v načinu upravljanja. Ima namreč dve statični talilni mesti, kar omogoča sočasno delo na dveh ingotih hkrati.

Ravenska železarna, predhodnica današnjega Sija Metala Ravne, je bila med pionirji postopka elektropretaljevanja pod žlindro. To napredno metodo obdelave jekla je v svoj proizvodni program vključila leta 1972 kot ena prvih v svetu. »Visokotehnološke naložbe, kot je nakup naprave EPŽ4, zagotavljajo dolgoročno prihodnost jeklarstva na Ravnah,« je prepričan tamkajšnji župan Tomaž Rožen.