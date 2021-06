Za dela na sklopu Jenina Dars prejel tri ponudbe

Za dela na sklopu Jenina v okviru gradnje hitre ceste tretje razvojne osi na odseku Velenje-Slovenj Gradec je Dars prejel tri ponudbe. Strokovna komisija mora ponudbe, ki so jih odpirali danes, pregledati. Končna odločitev o izbiri ponudnika bi lahko bila znana do konca junija, prva dela pa bi se po poročanju STA lahko začela avgusta.



Dars je sposobnost sodelovanja v drugi fazi postopka za izbiro izvajalca del na sklopu Jenina priznal Strabagu, skupnemu nastopu ponudnikov Pomgrad, Garnol, GGD in Voc Celje, skupnemu nastopu družb Kolektor CPG, Kolektor Koling in CGP, pa tudi skupnemu nastopu družb GP Krk in Trgograd.



Strabag ponudbe ni oddal, med ostalimi tremi skupnimi nastopi pa so najnižjo ponudbeno vrednost (brez DDV) ponudili Pomgrad, Garnol, GGD in Voc Celje. Njihova ponudba znaša dobrih 37,38 milijona evrov.



Za dobrih 10.000 evrov je višja ponudba konzorcija družb Kolektor CPG, Kolektor Koling in CGP, medtem ko tretja ponudba, oddali sta jo družbi GP Krk in Trgograd, znaša skoraj 41 milijonov evrov, kažejo podatki, ki so jih za STA posredovali z Darsa.

Sedaj sledi pregled ponudb s strani strokovne komisije za izvedbo tega javnega naročila, nato potrditev izbora na upravi in objava odločitve o izboru. Pred tem mora soglasje k izboru podati tudi nadzorni svet Darsa.



Opiranje ponudb bi moralo potekati že pred enim tednom, a je Dars podaljšal rok za oddajo ponudb, ker je vmes povečal najvišjo dopustno vrednost predmetnega javnega naročila s 36 milijonov evrov brez DDV (skupaj z deli na pododseku G1) na 37,4 milijona evrov brez DDV.



Kot so pojasnili na Darsu, so namreč v teku objave povabila ponudnikom k oddaji ponudb prejeli vprašanja oz. opozorila ponudnikov, da so izvajalci postavljeni pred dejstvo, da jih dobavitelji materialov in opreme seznanjajo z višanjem cen tudi za 30 odstotkov, trend višanja cen pa se po njihovem opozorilu še vedno ne ustavlja. Na te spremenjene razmere na trgu je Dars opozorila tudi Gospodarska zbornica Slovenije.



»Glede na navedeno je bil ponovno izveden izračun ocenjene vrednosti predmetnega javnega naročila z upoštevanjem trenutnih razmer na trgu, saj je v času trajanja epidemije prišlo do začasno zmanjšane proizvodnje in motnje v logistiki, kar se kaže v oteženih dobavah surovin, gradbenih materialov in proizvodov, kar je ob stabilnem gradbenem trgu povzročilo rast cen gradbenih materialov in storitev, « so še pojasnili na Darsu.



Dars je gradbeno dovoljenje za dela na sklopu Jenina, ki leži na območju Mestne občine Slovenj Gradec, pridobil maja letos. Takrat so na Darsu napovedali, da bi se dela lahko začela predvidoma avgusta. To bi pomenilo, da se bo gradnja tretje razvoje osi začela tudi na Koroškem, potem ko od oktobra lani že poteka na lokaciji Gaberke v šoštanjski občini, ki je prav tako del odseka prihodnje hitre ceste Velenje-Slovenj Gradec.

