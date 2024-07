Za delavce na gradbiščih ohlajeni prostori in napitki

»Lahko si predstavljamo, kako je pri 35 stopinjah in v sopari delati na gradbišču,« je medije danes, ko Slovenijo znova pesti vročinski val, nagovoril minister za delo Luka Mesec in povedal, da v javno razpravo in v razpravo socialnim partnerjem dajejo predlog zakona o varnosti in zdravju na začasnih in premičnih gradbiščih. Z njim uvajajo novosti, ki bodo delavcem na teh gradbiščih olajšale delo na visokih temperaturah.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pripravlja spremembe na področju zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu in prve ukrepe za zaščito delavcev pri delu na gradbiščih v času povišanih temperatur oziroma spremenjenih podnebnih sprememb.

Kot v mrazu, tako v vročini

Trenutno v Sloveniji velja, da morajo delavci na gradbiščih v mrazu imeti na voljo ogrevalne prostore, kjer je vsaj 20 stopinj. Podobno zdaj ministrstvo predlaga, da se poleti uvede ohlajevalne prostore, ki ne smejo biti toplejši od 25 stopinj Celzija in kamor se lahko delavec pride ohladit vsaki dve uri; hkrati morajo imeti na voljo tudi brezplačne brezalkoholne napitke, s katerimi se lahko med delom osvežijo.

Z ekonomsko-socialnim svetom so se že dogovorili, da bosta tako pravilnik kot zakon obravnavana na septembrski seji, kjer se bodo pogovorili tudi o prvem ukrepu na področju delovno-pravne zakonodaje v smislu prilagajanja podnebnim spremembam.

Minister za delo Luka Mesec napoveduje spremembe zakonodaje, ki bo delavcem na gradbiščih olajšala delo. FOTO: Mediaspeed.net

Na vprašanje, zakaj so se zakonodaje lotili ravno v povezavi z začasnimi in premičnimi gradbišči, je minister povedal, da je položaj delavcev na teh gradbiščih najbolj kritičen. Hkrati so upoštevali tudi različne strokovne študije. Lani je evropska izpostava mednarodne organizacije, ki skrbi za varnost in zdravje pri delu Osha, prav premična in začasna gradbišča izpostavila kot najbolj kritična, zato so se na ministrstvu odločili, da najprej ukrepajo na tem segmentu.

V vročini delajo, denimo, tudi policisti. Kot v zvezi s tem pravi Mesec, dopuščajo možnosti, da bo treba tudi zanje prilagoditi delovno-pravno zakonodajo. Septembra, ko bo ta tema uvrščena na sejo ekonomsko-socialnega sveta, Mesec pričakuje, da se bo začel socialni dialog ne le o segmentu dela na gradbiščih, temveč tudi širše - o spremenjenih vremenskih okoliščinah v povezavi z delovno-pravno zakonodajo.

Najbolj izpostavljeni – to so glede na klinične študije gradbeni delavci – morajo, je ponovil Mesec, imeti dostop do brezplačnih napitkov in ohlajevalnih prostorov s temperaturami med 20 in 25 stopinj Celzija, da se ne pregrevajo oziroma posledično zbolevajo.

Kako pa je s pomanjkanjem kadrov na inšpekcijah?

Mesec se strinja, da je inšpekcija dela za zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu ključna. Pozval je vse zaposlene, ki se soočajo z neustreznimi razmerami, da inšpektoratu in ministrstvu to sporočajo, da bodo lahko zadeve nadzorovali in po potrebi prilagodili delovno-pravno zakonodajo.