Za Emoniko letos gradbeno dovoljenje, izgradnja leta 2025

Vsa potrebna gradbena dovoljenja za gradnjo Emonike bodo investitorji pridobili predvidoma do konca leta, projekt kot celota pa bo zaključen leta 2025, je povedal infrastrukturni minister Jernej Vrtovec. Nova avtobusna postaja, prenovljena železniška postaja, poslovni stavbi, stanovanja, hotel, trgovine, garažna hiša. To obsega projekt Emonika, ki je skupaj ocenjen na več kot pol milijarde evrov.

»Nov potniški center je med prednostnimi strateškimi projekti. Investicija bo deležna hitrega postopka, ki bo zagotovil učinkovit in uspešen zaključek, vključno s pridobivanjem vseh dovoljenj,« je povedal Vrtovec. Po njegovih besedah bodo vsi investitorji pri izvajanju naložbe samostojni, sodelovali pa bodo pri izvajanju gradnje in pridobivanju dovoljenj; 29. novembra se izteče rok za izdelavo celotne projektne dokumentacije.

V lanskem letu smo sklenili pogodbo za izdelavo projektne dokumentacije ter izdelali variantne rešitve na nivoju idejnih zasnov za nadgradnjo železniške postaje Ljubljana, letos pa bodo najkasneje do 29. avgusta zaključeni izvedbeni načrti za tirno infrastrukturo. V sredo bo oddana vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja za javni železniški del Potniškega centra Ljubljane, je še dejal Jernej Vrtovec.

Maketa Emonike in Potniškega cetra Ljubljana, kjer je predvidena gradnja intermodalnega potniškega centra, hotela, stanovanj, poslovnih prostorov, trgovin. FOTO: Matej Družnik/Delo

Za nadgradnjo železniške postaje in železniške infrastrukture je odgovorna direkcija za infrastrukturo, ta del je ocenjen na 111 milijonov evrov. To zajema novi nadhod s postajno dvorano, preureditev potniških in tovornih tirov z novimi pokritimi peroni, prenovljen in razširjen podhod, prenovo postaje. »Zagotovljeno bo povečanje kapacitet za potniški promet in tovorni promet, tudi taktnih potniških vlakov na 15 minut z vseh petih prog, ki se križajo v Ljubljani. Zgrajena bo multimodalna prestopna točka, ki bo omogočala hitrejše prestopanje med prometnimi sredstvi, torej integrirani železniški in avtobusni prevoz,« je povedal minister.

Dušan Mes, generalni direktor Slovenskih železnic, ki investirajo v gradnjo avtobusne postaje, je povedal, da bosta prenovljeni železniška in avtobusna postaja postali center mobilnosti in pilotni projekt za vso Slovenijo: »Upam, da se bo po vseh večjih krajih v Sloveniji nadaljeval podoben model organiziranja mobilnostnih točk.«

Nova avtobusna postaja bo imela 30 peronov za avtobuse, garažno hišo s 650 do 750 parkirišči in poslovno stavbo s 13.000 kvadratnih metrov površin, kamor bodo svojo dejavnost z različnih koncev Ljubljane selile Slovenske železnice, okoli 3000 kvadratnih metrov površin pa bo namenjenih za trgovske in gostinske lokale. Investicijo ocenjujejo na 55 milijonov evrov, je povedal Mes.

Na železniški postaji bodo zgradili nadhod s postajno dvorano.

Najvišja stolpnica v Ljubljani

Finančno največji del Emonike nosi madžarska OTP, ki je investitorica v komercialni del. Po besedah predsednika uprave OTP banke Sándorja Csányija je naložba vredna 350 milijonov evrov. V sklopu zasebnega dela je načrtovana gradnja več kot 205 stanovanj, 19.500 kvadratnih metrov pisarniških prostorov, 24.500 kvadratnih metrov nakupovalnih površin in petzvezdični hotel s 153 sobami in 51 apartmaji. Stolpnica Emonika bo z 20 nadstropji najvišja stavba v Ljubljani, pravijo v OTP. »Vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja bomo vložili maja, pridobitev dovoljenja pričakujemo v največ osmih mesecih. Takoj za tem začnemo delati,« je še rekel Csányi.

Mestna občina Ljubljana bo vložila med 50 in 60 milijonov evrov. Župan Zoran Janković je povedal, da bo novo podobo dobilo celotno področje Emonike: slovaški Corwin bo na Vilharjevi in Masarykovi gradil poslovni stavbi, železniški nadvoz nad Dunajsko cesto bodo prenovili, razširili Masarykovo in podhod na Topniško, prenovili vode.

Dušan Mes je opozoril, da bo med gradnjo moten potniški promet. Kot prihodnji nujni veliki projekt pa je omenil obvoznico za tovorni promet, saj je ljubljanska glavna železniška postaja edina v Evropi, mimo katere vozi toliko tovornih vlakov.