Za en teden se odpirajo tržnice, trafike in frizerski saloni

FOTO: Matej Družnik/Delo

Vlada je danes na dopisni seji sprejela dopolnitve odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodaje blaga in storitev. Z odlokom, ki bo veljal od 28. decembra do vključno 4. januarja, znova odpira tržnice, trafike in frizerske salone. Sklenila je tudi podaljšati odloke o obveznem nošenju mask ter o omejitvah na področju kulture in verskih obredov.Kot so na vladi zapisali v obrazložitvi odloka, s katerim znova odpirajo tudi frizerski saloni, so bile "v času od vstopa veljavnosti odloka identificirane potrebe po izvajanju določenih dodatnih dejavnosti, ki so potrebne za delovanje družbe, njihova narava dela pa, upoštevaje omejitve iz odloka, omogoča njihovo kontrolirano izvajanje in zagotavljanje ustreznih ukrepov za preprečitev širjenja okužb".Ponovno odprtje tržnic s hrano je bilo pričakovano, saj so že ob zadnjem zaprtju pristojni pojasnjevali, da jih bodo znova umestili med izjeme. Znova bo mogoča tudi prodaja časopisov in revij v trafikah in kioskih.Vlada je sklenila tudi podaljšati veljavnost odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z novim koronavirusom. Gre za odlok, ki določa obvezno nošenje mask ter obvezno razkuževanje rok z razkužilom ob vstopu v zaprt javni prostor.Uporaba maske je obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih prostorih, na javnih krajih pa, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj dva metra oziroma tri metre pri izvajanju individualne športne vadbe. Maska je obvezna tudi v avtomobilu, če je v njem več oseb, ki ne živijo v skupnem gospodinjstvu.Uporaba zaščitne maske pa še naprej denimo ni obvezna za otroke do dopolnjenega 6. leta starosti in vzgojitelje predšolskih otrok. Tudi pri neposredni komunikaciji z gluhimi, gluhonemimi in naglušnimi osebami se, ob upoštevanju zaščite vseh udeleženih, uporaba zaščitnih mask lahko začasno opusti.Ob vstopu v zaprt javni prostor je obvezno razkuževanje rok z razkužilom, ki vsebuje najmanj 60 odstotkov alkohola. Razkužila mora zagotoviti upravljavec oziroma izvajalec dejavnosti v zaprtem javnem prostoru pri vhodu v tak prostor, še določa odlok, katerega veljavnost se podaljšuje do 8. januarja 2021.