Za hitro testiranje bodo morali sami seči v žep

Zaradi utrujenosti se bojijo napak

Naši državljani, ki odhajajo na delo v Avstrijo, od danes meje ne bodo smeli prestopiti, če ne bodo predložili negativnega izvida hitrega testa ali testa PCR. Skupaj s testom, ki ne sme biti starejši od sedem dni, morajo predložiti še posebno potrdilo v angleškem ali nemškem jeziku.Delavci migranti so zaradi avstrijskega odloka le še podaljšali že tako dolge vrste čakajočih na testiranje v zdravstvenih zavodih od Gorenjske do Prekmurja. »Delamo na robu zmogljivosti. Utrujeni smo. Ne zmoremo več. Od konca decembra nam ne nehajo nalagati dodatnih nalog,« so potožili vsi izvajalci testiranj v krajih ob severni meji, kjer so testiranja izvajali cel vikend in tudi na včerajšnji praznični dan.Po priporočilu ministrstva za zdravje, ki ga je podpisala državna sekretarka, morajo zdravstveni domovi testiranje slovenskih državljanov, zaposlenih v Avstriji, organizirati kot tržno dejavnost, saj ga država ni pripravljena financirati iz državnega proračuna. V zdravstvenem domu v Ljutomeru mora delavec migrant za testiranje in potrdilo odšteti 16 evrov, na Ravnah na Koroškem, kjer z ločenim testiranjem delovnih migrantov začnejo danes, dvajset evrov, na Jesenicah 27, v Murski Soboti dva evra manj.V zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca v Mariboru so s testiranjem dnevnih delovnih migrantov že začeli. Testiranje bodo izvajali vsak delovni dan med 12. in 18. uro v prostorih zdravstvene postaje Tabor. Cena testiranja in izdaje potrdila je 20 evrov. Za testiranje se ni treba predhodno naročiti.Direktorica zdravstvenega doma Kranjje povedala, da so njihova prednostna skrb bolni, ki testiranje potrebujejo in ne morebitni zaslužek s samoplačniškim testiranjem. »Tudi naši zaposleni delajo preko delovnega časa. Ker so utrujeni, lahko hitro pride do kakšne napake. Tega se bojimo,« je izjavila Lilijana Gantar Žura. O tem, da želje po testiranjih presegajo razpoložljivost časa in kadra, poročajo tudi z Raven na Koroškem.»Redni program zaradi velikega povpraševanja po testiranjih stoji. A ljudje so v stiski. Potrebujejo nas,« je izjavila pomočnica direktorja ljutomerskega zdravstvenega domaKer so nekateri avstrijski delodajalci testiranje za zaposlene organizirali sami, je v tem trenutku težko napovedati, koliko dnevnih in tedenskih migrantov bo testiranje potrebovalo doma. Sindikat delavcev migrantov Slovenije je na spletni strani objavil, da se lahko delavci migranti na nekaterih testnih mestih v Avstriji testirajo brezplačno, samoplačniško pa v nekaterih avstrijskih lekarnah. Poleg rednega testiranja se bodo čezmejni delavci enkrat tedensko morali za prehod meje registrirati na spletnem portalu.