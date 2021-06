Za kaj bo mogoče porabiti lanske in za kaj nove bone

V nadaljevanju preberite še:

Predlog interventnega zakona, ki ga je ta teden v državni zbor poslala vlada, predvideva izdajo novih državnih turističnih bonov v skupni vrednosti 192 milijonov evrov. Hkrati do konca leta ostajajo veljavni boni, ki jih je država izdala lani. Za kaj in kako bo torej mogoče porabiti nove in za kaj stare bone? Kakšna pravila bodo veljala pri tem?