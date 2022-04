Za komisijo programskega sveta RTVS poročanje o Golobu pristransko

Komisija za informativne programe RTVS je danes na izredni seji obravnavala »cenzuro informiranja o potencialnih prikritih nezakonitih ravnanjih predsednika Gibanja Svoboda in kandidata za predsednika vlade Roberta Goloba v programih RTVS«. Nasprotno so v Gibanju Svoboda sejo označili za nedopusten poseg v delo in avtonomijo RTV Slovenija brez primere.

Kot je za STA pojasnil predsednik omenjene komisije Jožef Jerovšek, je komisija ugotovila, da je poročanje in informiranje gledalcev in poslušalcev glede spornih ravnanj kandidatov na volitvah »zelo pristransko« in »v korist strank levega političnega pola«.

Za pristransko označili poročanje o Golobu in Pivčevi

»Zamolčujejo se potencialne nepravilnosti kandidata za predsednika vlade Roberta Goloba, čeprav je objektivno obveščanje v izrazitem interesu javnosti,« je izjavil Jerovšek. Kot je dodal, je bila komisija kritična tudi do poročanja glede okoliščin, v katerih je stanovanje v Ljubljani najela nekdanja ministrica za kmetijstvo in predsednica stranke Naša dežela Aleksandra Pivec.

Komisija pristojne poziva, da poskrbijo za objektivno in profesionalno poročanje v zadnjih dneh volilne kampanje, ki je v skladu z zakonom o RTVS.

V Gibanju Svoboda vladajoči politiki očitajo stopnjevanje pogroma nad neodvisnim novinarstvom

Zadnje dogajanje na RTVS pa najostreje obsojajo v Gibanju Svoboda. V odzivu so napisali, da na RTVS vladajoča politika v zadnjih dneh pred državnozborskimi volitvami stopnjuje svoj brutalni »pogrom« nad neodvisnim novinarstvom.

»Ker si vladajoča SDS ni uspela podrediti vseh zaposlenih na javni RTV, s takšnimi manevri skuša ustrahovati vse tiste, ki svoje delo opravljajo profesionalno,« so izpostavili. Sklep komisije, ki poziva pristojne, da poskrbijo za objektivno in profesionalno poročanje v zadnjih dneh kampanje, je po njihovem mnenju »absurden«, saj da je prav SDS tista, ki onemogoča objektivno in profesionalno poročanje.