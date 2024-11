Za krepitev desnice v Sloveniji je kriva tudi levica

Volilna zmaga Donalda Trumpa v Združenih državah Amerike sproža veliko vprašanj in izzivov tudi na slovenski politični sceni. Čeprav so ZDA geografsko oddaljene, pa vpliv ameriške politike močno odmeva tudi pri nas, kjer je polarizacija političnega prostora izrazita vse od osamosvojitve.

»Phil Zuckerman v svoji knjigi What It Means to Be Moral trdi, da so pripadniki in vodje religioznih skupin v ZDA manj moralni od ateistov, pri čemer kot primer izpostavlja politiko in duhovnike, ki podpirajo Donalda Trumpa. Po njegovem mnenju religiozni voditelji pogosto privolijo v laži, so manj sočutni in manipulirajo z resnico,« poudarja sociolog dr. Urban Vehovar in dodaja, da v Sloveniji noben pol »nima monopola nad etiko«.

Vpliv religije

Po besedah sogovornika lahko obujeno razpravo o umetni prekinitvi nosečnosti razumemo kot zrcaljenje ameriških trendov, pri katerih radikalni cerkveni voditelji intenzivno nasprotujejo omenjeni pravici. »Kot v ZDA je tudi slovenska Cerkev povezana s SDS, kar nakazuje proces radikalizacije obeh entitet. Slovenska Cerkev tako vstopa v politično življenje z namenom, da vpliva na življenje celotne družbe, s čimer poskuša obrniti tok družbenega napredka nazaj v predvojni čas.«

Pravi, da radikalna desnica z diskurzom o »zavzemanju za človekovo življenje in z zahtevami po prepovedi umetne prekinitve nosečnosti v bistvu zamejuje celotno etično razsežnost demokracije, kar vključuje pravico vsakega posameznika, da razpolaga s svojim telesom, s čimer vrača celoten proces družbenega in političnega razvoja v čas pred nastopom moderne, demokratične družbe.«

Levi pol brez sočutja

Da se podpora desnemu polu na Slovenskem krepi, je vsaj delno, če ne v večji meri, treba prepisati slovenskemu levemu polu, ki »ne ponuja več zaupanja vrednih političnih akterjev, prav tako pa mu manjka vsebine, razen sekularizma in odpora proti Janezu Janši. Obenem slovenski levi pol ni sposoben sočutja s pomorjenimi in umrlimi ljudmi med drugo svetovno vojno, kar kaže na njegov izraziti etični primanjkljaj.«

Približno polovica državljanov se zaradi nezaupanja v sedanje stranke politično distancira, pravi Urban Vehovar.

Približno polovica državljanov se, kot pravi sogovornik, »zaradi nezaupanja v sedanje stranke politično distancira«. To pomeni, da se za SDS izreka le dobrih 25 odstotkov ljudi. »Ker je levi pol v razsulu, SDS po volitvah lahko ravna tako, kot da je zanjo glasovala večina prebivalstva, s tem pa svoje videnje realnosti vsili celotni družbi, kar je nesprejemljiva tiranija večine,« pravi Vehovar.

»Četudi je argument desnega pola, da so ključne slovenske demokratične institucije, predvsem sodstvo, pogosto pod vplivom močnih interesnih skupin, pravilen, pa to ne sme biti opravičilo za potiskanje družbe v avtoritarizem. Anomalije je treba skladno z demokratičnimi načeli odpraviti, v politični areni pa krepiti desni center in ravnotežje s socialno demokracijo na levici, kar bi omogočilo normalizacijo političnega prostora v Sloveniji.«

Slovenska družba mora spet vzpostaviti politično ravnovesje, ki bo omogočilo prostor za zdravo demokratično tekmovanje med levico in desnico. Urban Vehovar, sociolog

Vprašanje torej je, ali bomo utrdili demokratične institucije ali pa zdrsnili v avtoritarno vladavino, v kateri prevladuje polarizirana politična retorika brez pravega spoštovanja drugačnih pogledov, kot lahko vidimo v ZDA. A kako se temu izogniti?

SDS se bo vzporedno s Trumpom krepila

»Slovenska družba mora spet vzpostaviti politično ravnovesje, ki bo omogočilo prostor za zdravo demokratično tekmovanje med levico in desnico. To otežuje dejstvo, da levi pol živi v mitih in ni sposoben, da bi dojel dejansko razsežnost slovenske zgodovine in bi ljudi, ki mislijo drugače, dojel kot osebe, ki so vredne spoštovanja,« meni sociolog Vehovar.

Po njegovem mnenju daje zmaga Donalda Trumpa SDS štiri leta časa, v katerem bo pridobivala moč v upravnem aparatu države ter v političnem in gospodarskem življenju. Prepričan je, da bo njena moč po novih volitvah v Sloveniji, ki bodo čez dve leti, če se to zaradi morebitnega razpada sedanje vlade ne bo zgodilo že prej, v času vzporednega vladanja z administracijo Donalda Trumpa okrepila. »To ni sprejemljivo, nikakor pa ne opravičuje prizadevanj slovenske levice, da svoje volivce pridobiva na podlagi sovraštva do Janše.«