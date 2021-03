Za neomejen vid in lepoto v podrobnostih

FOTO: Essilor

Presezite meje, ko gre za vid

Odkrijte Varilux kot najboljšo rešitev za dober vid presbiopov.Biti najboljša različica sebe je težnja večine od nas, kajti pri vsem, kar počnemo in razvijamo, je naravno, da si prizadevamo doseči svoj maksimum. Prav tako je naravno, da smo vedno boljši v tem, kar počnemo, in da napredujemo, vendar to pravilo ne velja tudi za naš vid. Ta z leti slabi, kar (ne)posredno vpliva na naš uspeh. Ravno starostna daljnovidnost ali presbiopija včasih omejuje naše dosežke.S pravočasnim pregledom vida in pravilno korekcijo premagamo vizualne omejitve. Varilux so progresivna stekla, kar pomeni, da vsebujejo tri vidna območja: bližino, srednjo razdaljo in daljavo, skozi katera prehajate skoraj neopazno. Od izuma prvega progresivnega steklaleta 1959 do danes Essilorjevi strokovnjaki zagotavljajo maksimalno udobje vida z nenehnim prizadevanjem na področju inovacij in novih tehnologij.Ali pogosto čutite napetost v očeh, glavobole, povezane z gledanjem, vse manj jasno prebirate črke z mobilnega telefona, ga približate očem, zlasti v mraku? Te težave vas omejujejo v vsakodnevnem poslovnem in zasebnem življenju. Ne dovolite tega! Ne čakajte, ampak takoj preverite in popravite vid. Ne dovolite, da slab vid vpliva na vaš uspeh. Skrb za vid ni samo skrb za to, da dobro vidimo, temveč tudi za kakovost življenja, saj dober vid pomeni tudi boljše zdravje na splošno.Progresivna očalna steklaza presbiopijo so prilagojena potrebam uporabnika. S sporočilomje poudarjena moč Variluxa kot najboljše rešitve za dober vid presbiopov. Varilux tako spodbuja uporabnike k premikanju svojih meja, saj tako lahko živijo brez omejitev, ki jih povzroča slabo vidno polje. Ne glede na vaš poklic, če ste arhitekt, učitelj, pilot, krojač, policist, prodajalka ali umetnik, z dobrim vidom uresničujete svoj polni potencial, premikate svoje meje.ves čas premika meje ter zagotavlja brezhiben vid od blizu in na daleč ter na vseh vmesnih razdaljah, s popolno sliko, do najmanjših podrobnosti, v jasnem fokusu. Privoščite si popolnost in raziščite vse podrobnosti ter se omejite le na območje, ki ga doseže vaš pogled; potrudite se, da bo to čim dlje.