Za odkritje in potrditev enega primera 3400 evrov

V nadaljevanju:

Stroške za hitro testiranje na covid-19 od 8. novembra lani spet krije država. Zneski, ki jih nameni za to, so vrtoglavi. Naredili smo pavšalen izračun in grobo oceno, koliko je v povprečju davkoplačevalce v slabih dveh mesecih stalo odkritje in potrditev enega pozitivnega primera. Koliko denarja se v povprečju dnevno nameni za hitro testiranje? Kateri izvajalci so imeli iz tega naslova največ prihodkov?