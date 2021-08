Za starejše brezplačni še mestni avtobusi

»Javni potniški promet mora postati hrbtenica prevozov: s socialnega in okoljskega vidika.«

Jernej Vrtovec, minister za infrastrukturo

Brezplačen javni potniški promet

Brezplačne vozovnice v javnem potniškem prometu za upokojence, starejše od 65. let, invalide in vojne veterane so bile uvedene pred dobrim letom. Do 1. oktobra veljajo samo v medkrajevnem avtobusnem in železniškem prometu, že ob napovedi uvedbe pa je takratna ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek pričakovala, da bodo take brezplačne vozovnice uveljavljene tudi v ljubljanskem in mariborskem mestnem prometu, vendar so v obeh občinah, ki sta lastnici javnih prevozniških podjetij, poudarili, da bo to možno, ko bo prevoze, tako kot v medkrajevnem prometu, subvencionirala država. Na infrastrukturnem ministrstvu pod vodstvom Jerneja Vrtovca so to po novelaciji zakona o prevozih v cestnem prometu tudi brez velikih besed in po pogajanjih z mestnima občinama tudi izvedli.



Integracija še za vse druge potnike

S 1. oktobrom bo tudi mestni potniški promet za starejše od 65. let plačevala država z davkoplačevalskim denarjem. FOTO: Jure Eržen/Delo



Zadovoljna župana

Od 1. oktobra bo za upokojence in starejše od 65 let brezplačen tudi javni mestni potniški promet v Ljubljani in Mariboru. Minister za infrastrukturoje včeraj z direktorjema obeh mestnih prevoznikov podpisal pogodbo o poravnavi subvencij, naslednji korak bo dogovor z drugimi mestnimi občinami, ki nimajo svojih prevoznikov, ampak pogodbenike. Minister je omenil Velenje in Novo Gorico, kjer je mestni potniški promet že zdaj brezplačen.Minister Jernej Vrtovec je poudaril, da mora javni potniški promet postati hrbtenica prevozov v Sloveniji, in to s socialnega in okoljskega vidika. Na ministrstvu zato razmišljajo o ukrepih za zaposlene, s katerimi bi spodbudili uporabo javnega potniškega prometa. Minister se je ljubljanskemu županuzahvalil za učinkovit dialog, župan pa je ministru čestital za pogum pri tej zahtevni in finančno obsežni nalogi.V Ljubljani je po navedbah ministrstva za infrastrukturo potencialnih upravičencev približno 56.000, v Mariboru pa okoli 19.000. Vendar se vsi verjetno ne bodo odločili za brezplačno vozovnico, saj se je tudi le 182.000 upokojencev od skupaj 620.000 odločilo za brezplačno medkrajevno vozovnico. Pričakujejo, da bo v mestih ta delež gotovo večji. Na ministrstvu navajajo, da je javni prevoz potnikov med epidemijo zelo nazadoval. Število uporabnikov enotnih vozovnic se je lani zmanjšalo na 42,4 odstotka uporabnikov iz leta 2019 in tudi letos nimajo boljših podatkov. Izjema sta letošnji junij in julij, ki sta predvsem zaradi upokojencev skoraj enaka ali celo boljša kot leta 2019. Da gre predvsem za upravičence do brezplačnih vozovnic Slovenija kažejo po navedbah ministrstva podatki o potniških kilometrih, ki so se letos precej povečali.Direktor LPPje za Delo pojasnil, da bo ministrstvo prevozniku povrnila 61 odstotkov cene enkratne vožnje. Za popolno integracijo javnega potniškega prometa bo po njegovih besedah treba povezati sistema medkrajevnega in mestnega prometa še za vse druge potnike. Popolna integracija od leta 2016 ob doplačilu za mestno mesečno vozovnico velja za dijake in študente, od novega šolskega in študijskega leta 2021/2022 pa je sistem posodobljen in ne velja le za relacijske vožnje, temveč za ves medkrajevni potniški promet v državi.Z upokojenskimi terminskimi vozovnicami v LPP ustvarijo več kot tri milijone potovanj na leto, še dva milijona ali četrtino vseh pa z običajnimi vrednostmi; skupaj torej okoli pet milijonov. Ob brezplačnih prevozih za uporabnike je mogoče računati na približno osem milijonov potovanj in sedem milijonov evrov subvencije. Pravo število bo mogoče ugotoviti šele z analizo po treh mesecih uporabe. Če se bo število potovanj res povečalo, potem bodo morali v LPP razmišljati tudi o novih avtobusih. Poleg tega Peter Horvat opozarja na nujnost validacije vozovnic (kartic Slovenija), saj bo ministrstvo le na podlagi teh podatkov res lahko izplačalo subvencije. Če uporabniki vožnje ne bodo validirali (tako kot do zdaj z urbano), potem jih bodo nadzorniki oglobili.V Mariboru odštejejo upokojenci, dijaki in študentje za mesečne vozovnice 18 evrov, polna cena mesečnih je 30 evrov, medtem ko stane posamezna vožnja z gotovino dva evra in v predplačilu en evro. V Ljubljani plačilo z gotovino ni možno, za 90-minutno vožnjo s prestopanji pa je treba odšteti 1,30 evra. Običajna mesečna stane 37 evrov, šolske in upokojenske pa 20 evrov. Za letno vozovnico so upokojenci doslej odšteli 220 evrov, ostali 365 evrov - in velja 365 dni od dneva nakupa. Ob uvedbi brezplačne upokojenske vozovnice bodo v LPP plačnikom letnih upokojenskih vozovnic ustrezen znesek vrnili.Odločitev za brezplačne prevoze z mestnimi avtobusi za upokojence in druge vključene skupine je po navedbah STA pozdravil tudi mariborski župan. Pojasnil je, da tudi občina intenzivno dela na spreminjanju potovalnih navad ljudi, med drugim z urejanjem kolesarskih stez, uvajanjem sistema brezplačne uporabe koles in nakupom električnih avtobusov. »Prvi v Sloveniji smo podpisali pogodbo za dva električna avtobusa v vrednosti milijon evrov, od tega bomo sofinancirani iz Eko sklada v višini približno 600.000 evrov. Na poti je tudi za to potrebna polnilnica,« je povedal.Zoran Janković pa je ob podpisu pogodbe po navedbah STA še pojasnil, da ima Ljubljana skoraj sto avtobusov, ki jih poganja plin, nadaljujejo z nakupi avtobusov, prešli bodo tudi na električne avtobuse. Župan verjame, da bodo tudi s posodobitvijo železnice prišli do tega, da bo javni program v prevozih LPP, drugih avtobusnih prevoznikov in železnic omogočil, da se uporabijo trajnostni vidiki prevozov in da v Ljubljani ne bo vsak dan 120.000 avtomobilov.