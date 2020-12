Ključni poudarki: Delno kritje fiksnih stroškov podjetjem, prizadetih zaradi epidemije.

V ZDA odobrili uporabo Pfizerjevega cepiva proti covidu-19.

Za teden dni podaljšani vsi ključni ukrepi.

Prekuženega od 4,16 do 4,40 odstotka prebivalstva.

8.20 Delno kritje fiksnih stroškov podjetjem

7.52 V ZDA odobrili uporabo Pfizerjevega cepiva proti covidu-19

7.30 Za teden dni podaljšani vsi ključni ukrepi

7.25 Prekuženega od 4,16 do 4,40 odstotka prebivalstva

7.15 Posvet z direktorji bolnišnic in zdravstvenih domov

Finančna uprava RS (Furs) bo predvidoma do sredine prihodnjega tedna pripravila izjavo, s katero bodo lahko podjetja uveljavljala pomoč države pri plačilu fiksnih stroškov za zadnje tri mesece tega leta. Dostopna bo zgolj v Fursovem sistemu eDavki, rok za oddajo pa bo 31. december.Delno kritje fiksnih stroškov je podjetjem, ki zaradi posledic epidemije covida-19 ne morejo opravljati svoje dejavnosti oz. jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu, ponudil šesti protikoronski zakon, ki velja od 28. novembra.Upravičenci do pomoči so pravne in fizične osebe z vsaj enim zaposlenim, ki so bile registrirane najpozneje do 1. septembra, pa tudi samozaposleni ter družbeniki ali delničarji gospodarske družbe oziroma ustanovitelji zadruge ali zavoda, ki so poslovodne osebe, vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje.Ameriška uprava za hrano in zdravila (FDA) je v petek zvečer izdala dovoljenje za izredno uporabo cepiva proti covidu-19, ki sta ga razvila ameriški Pfizer in nemški BioNTech. Okužbo z novim koronavirusom so po podatkih ameriške univerze Johnsa Hopkinsa v ZDA doslej potrdili pri več kot 15,8 milijona ljudeh, umrlo je 295.450 bolnikov s covidom-19.Zelena luč FDA je prišla le dan po priporočilu posebnega svetovalnega odbora strokovnjakov agencije. Sprva je bilo pričakovano, da bo FDA cepivo potrdil šele v ponedeljek, a je vodja kabineta Bele hišekomisarju FDAv petek zagrozil z odstavitvijo, če cepiva takoj ne odobri.Pfizerjevo cepivo, ki se je med testi izkazalo s 95-odstotno učinkovitostjo in redkimi stranskimi učinki, zaenkrat uporabljajo v petih državah, med drugim v Veliki Britaniji in Kanadi. ZDA bodo kmalu sledile še druge države.V veljavo danes vstopajo odloki, s katerimi je vlada podaljšala vse ključne ukrepe za zajezitev epidemije novega koronavirusa. Tako še naprej veljajo omejitve pri zbiranju in gibanju ter prodaji blaga in storitev. Novost je, da za zaščito nosno-ustnega predela ne zadostujeta več zgolj ruta ali šal, ampak zadostuje le zaščitna maska.Na Martinovo je imelo v krvi merljivo količino protiteles proti novemu koronavirusu vsaj 87.188 prebivalcev Slovenije, oziroma 4,16 odstotka. Tako kaže ocena raziskovalcev Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo v končnem poročilu Nacionalne raziskava o razširjenosti bolezni covid-19 v Sloveniji.Nacionalna raziskava, ki so jo opravili med 20. aprilom in 10. novembrom, je potekala v dveh fazah. V spomladanskem testiranju so prisotnost virusa ugotovili pri dveh od 1366 sodelujočih, ki so pristali na bris nosnega dela žrela. Medtem so na podlagi testiranja vzorcev krvi ugotovili protitelesa pri 41 preiskovancih oz. 3,11 odstotka sodelujočih.Na podlagi seroloških testov, ki so pokazali protitelesa, so v začetku maja, ko so prvič predstavili preliminarne rezultate, sklepali, da je v stik z virusom prišel vsak 30. prebivalec Slovenije oz. 66.000 oseb ter da je s 95-odstotno gotovostjo moč oceniti, da je prekuženega od dva do štiri odstotke prebivalstva.V oktobru in novembru so vnovič opravili testiranje vzorca krvi na prisotnost protiteles proti novemu koronavirusu pri 1211 osebah. Spodnja meja prekuženosti je bila na dan 11. novembra ocenjena na 4,16 odstotka. Na 3. oktober pa je bila ocena zgornje meje prekuženosti ocenjena na 4,40 odstotka.Vladni predstavniki se bodo danes na dveh ločenih delovnih posvetih srečali z direktorji bolnišnic in zdravstvenih domov ter predstavniki gospodarstva. Srečanji naj bi pripomogli k oblikovanju pristopa, ki ga namerava vlada ubrati pri nadaljnjem obvladovanju epidemije, spregovorili pa naj bi tudi o investicijah kot delu načrta za okrevanje.