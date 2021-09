Za teoretike zarote v medijih ne sme biti prostora

V nadaljevanju preberite:

Bi morali zanikovalcem obstoja korona virusa in drugim teoretikom zarot mediji res nameniti prostor, da povedo, kar želijo? Odgovor je jasen in glasen: ne. S tem bi teoretikom zarote dali legitimnost, ki si jih njihove ideje, ki ne temeljijo na realnosti in dejstvih, v ničemer ne zaslužijo. Še več, njihovo pojavljanje v medijih in javnih razpravah je za družbo škodljivo, lahko celo nevarno.