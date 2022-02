Za Tuša je postopek pravnomočno končan

V nadlajevanju preberite:

Je kazenski pregon Mirka Tuša, obdolženega napeljevanja Tomaža Simoniča k domnevni zlorabi uradnega položaja ali uradnih pravic pri podelitvi brezplačnih frekvenc tret­je generacije podjetju Tušmobil v letih 2006 in 2008, zastaral ali ne? S tem vprašanjem se sodišče ukvarja že nekaj let. Čeprav so ljubljanski višji sodniki dvakrat razveljavili sklep okrož­nega sodišča o zastaranju pregona Tuša, so tokrat v nasprotju z dosedanjimi ugotovitvami, da bo kazenski pregon zastaral leta 2026, ugotovili, da je zastaral že leta 2016.