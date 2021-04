Za uvod baletni spektakel Povodni mož

V nadaljevanju preberite:

S plesnim projektom, ki ga pripravlja Edward Clug in bo premierno izveden 1. julija na Blejskem jezeru, bo slovensko predsedovanje svetu Evropske unije dobilo tudi svojo kulturno dimenzijo. Do konca leta se bodo v številnih evropskih mestih in na različnih lokacijah po vsem svetu zvrstile razstave, koncerti in posveti. Med večjimi projekti velja omeniti retrospektivno razstavo kostumografa Alana Hranitelja v Bruslju, razstavo Prihodnost bivanja: Narejeno v Sloveniji, osrednji kulturno-promocijski projekt pa bo program Europe Reads/Evropa bere. Proračun za ta sklop slovenskega predsedovanja je ocenjen na 3,5 milijona evrov.