Za vsako stopinjo šest odstotkov več energije

Najnižja temperatura v pisarnah je lahko 27 ali 25 stopinj Celzija, določajo nekatere druge države. Na naših ministrstvih o ukrepih še razmišljajo, po predpisih pa je najvišja dovoljena temperatura v delovnih prostorih 28 stopinj. Toda prostore tudi v javni ­upravi ohlajajo do meje, ki je udobna za moškega v obleki, na 21 stopinj Celzija.

Varčevanje z energijo pri ogrevanju in hlajenju seveda ni povezano le s temperaturo, ki jo dosegamo, načeloma pa velja, da s stopinjo več ali manj porabimo šest odstotkov več ali manj energije. Te podatke so lahko dobili le z merjenjem. Dobro poznavanje stavb in prilagajanje delovanja klimatskih naprav razmeram je že dobra pot do prihrankov. Nenazadnje imajo vse javne in večina drugih stavb opravljen energetski pregled, tu je osnova za izboljšave.