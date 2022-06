Mesca čakajo temeljiti popravki Janševega zakona

V nadaljevanju preberite:

Mnoga opozorila o številnih slabostih, nedoslednostih in celo neizvedljivosti lani sprejetega zakona o dolgotrajni oskrbi so bila uslišana – ministra za zdravje Danijel Bešič Loredan in za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec sta sporočila, da se bo izvajanje zakona in z njim povezanih pravilnikov ustavilo, dokler ga ne popravijo. Kot precejšnja težava pri tej potezi pa se utegne pokazati, da je prejšnja vlada zakon o dolgotrajni oskrbi vključila v nacionalni načrt za okrevanje in odpornost, kar pomeni, da je na njegovo uveljavitev vezano črpanje evropskih sredstev. Ali je to zdaj lahko ogroženo?