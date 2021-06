V celoti cepljena četrtina Slovencev

08.40 Japonska razmišlja o umiku izrednega stanja, a z novimi ukrepi za OI

FOTO: Kim Kyung-hoon/Reuters

08.14 Na prvem križarjenju v Severni Ameriki od začetka pandemije dve okužbi z novim koronavirusom

08.05 UniCredit: Okrevanje pogojeno z obvladovanjem pandemije

07.38 Države G7 bodo svetu zagotovile milijardo odmerkov cepiva proti covidu-19

07.01 V New Yorku za dan neodvisnosti letos znova velik ognjemet

Ognjemet je lani odpadel zaradi epidemije. FOTO: Eduardo Munoz/Reuters

00.30 Začenja se vrh G7, na katerem bo v ospredju gospodarsko okrevanje po pandemiji

Vrh G7 letos gosti britanski premier Boris Johnson. FOTO: Brendan Smialowski/AFP

Japonska vlada razmišlja o odpravi izrednega stanja v Tokiu in nekaterih drugih prefekturah, ki je sicer predvideno vsaj do 20. junija, vendar naj bi vseeno ohranila »nujne« ukrepe do začetka olimpijskih iger, hrvaška agencija Hina navaja dnevnik Mainichi. Olimpijske igre se bodo na Japonskem z uvodno slovesnostjo začele 23. julija. V Tokiu se je v zadnjem mesecu kljub omejitvam povečalo število primerov okužb s koronavirusom, oblasti pa skrbi predvsem širjenje različic virusa in nenehna obremenjenost zdravstvenih ustanov in osebja. Časnik Mainichi je poročal, da bo vlada v okviru bolj usmerjenih »nujnih« ukrepov od restavracij zahtevala, da delajo s krajšim delovnim časom in uvedla druge omejitve, zaradi česar se bodo morali bari in restavracije zapreti do 20. ure ob prepovedi strežbe alkohola.Na prvem križarjenju v Severni Ameriški od začetka pandemije covida-19 sta bila v četrtek dva potnika pozitivna na novi koronavirus, je sporočila družba za križarjenja Royal Caribbean. Vsi potniki in člani posadke so sicer cepljeni.Križarka Celebrity Millenium s 600 potniki in 650 člani posadke je v soboto odplula s karibskega otoka St. Maarten na sedemdnevno križarjenje, med katerim se je ustavila tudi na Barbadosu, Arubi in Caracau.Kot so sporočili iz družbe, sta bila dva potnika iz iste sobe pozitivna na obveznem testu ob koncu križarjenja. Oba sta brez simptomov in sta trenutno v izolaciji, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V družbi so poudarili, da na ladji veljajo strožja pravila od smernic ameriških zdravstvenih oblasti, saj so morali vsi potniki pred vkrcanjem pokazati potrdilo o cepljenju in negativni test na covid-19.Države, ki bodo poskrbele za obvladovanje epidemije covida-19, še zlasti morebitnega novega vala okužb, bodo po navedbah Dana Bucse iz skupine UniCredit hitreje okrevale. »To je še posebej pomembno za Slovenijo, ki bi lahko do konca prihodnjega leta dosegla popolno okrevanje,« je poudaril za STA. Bucsa, glavni ekonomist za regijo srednje in vzhodne Evrope pri skupini UniCredit, ki je navzoča tudi v Sloveniji, je ocenil, da je pred nami obdobje močne rasti svetovnega bruto domačega proizvoda (BDP). Ta bi se letos lahko približala šestim odstotkom BDP, v prihodnjem letu pa presegla štiri odstotke. »Rast bo visoka na račun padca v lanskem letu in najgloblje recesije po drugi svetovni vojni,« je spomnil.Globalno povpraševanje narašča hitro. V regiji srednje in vzhodne Evrope je bilo to v letošnjih prvih štirih mesecih na račun naraščanja števila okužb s covidom-19 nekoliko šibkejše. Dodatno na hitrost okrevanja vplivajo tudi fiskalni ukrepi, je povedal Bucsa.Voditelji skupine sedmih najrazvitejših držav G7 se bodo na vrhu v Cornwallu dogovorili za povečanje svetovne proizvodnje cepiv proti covidu-19, da bi državam po svetu zagotovili milijardo odmerkov, so v četrtek sporočili v Londonu. ZDA so pred tem že napovedale 500 milijonov odmerkov cepiva za 92 revnejših držav. Velika Britanija, ki gosti vrh skupine G7, pa je najavila, da bo prihodnje leto donirala dodatnih sto milijonov odmerkov. Najbogatejše države so se tako odzvale na vse glasnejše pozive, naj delijo cepivo z manj razvitimi državami. Nevladne organizacije namreč opozarjajo, da trenutna situacija vodi v »cepilni apartheid«, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Na Veliko Britanijo, ki je zase naročila več kot 400 milijonov odmerkov, letijo kritike, ker še ni donirala cepiva revnejšim državam. Britanski premierje pred začetkom vrha G7 obljubil, da se bo to spremenilo.Mesto New York bo v sodelovanju z veletrgovino Macy's za praznik ob dnevu neodvisnosti 4. julija spet pripravilo velik tradicionalni ognjemet, ki je lani odpadel zaradi pandemije covida-19. Župan New Yorkaje dejal, da gre za veliko znamenje ponovnega rojstva mesta po pandemiji. Rakete bodo letele v zrak s petih velikih bark na Vzhodni reki, to je med Manhattnom in Queensom oziroma Brooklynom. Začelo se bo ob pol desetih zvečer po krajevnem oziroma ob pol štirih zjutraj 5. julija po srednjeevropskem času.Začel se bo vrh skupine sedmih najrazvitejših držav G7. Glavne teme srečanja v britanskem Cornwallu bodo krepitev sodelovanja pri spoprijemanju s pandemijo covida-19 in gospodarskem okrevanju, odnosi z Rusijo in Kitajsko ter boj proti podnebnim spremembam in obdavčevanje podjetij. Vrh G7 letos gosti britanski premier. Srečanja bodo potekala za zaprtimi vrati, po zaključku pa bodo v nedeljo objavili izjavo. Pogovori se bodo osredotočili na boj proti pandemiji, razdeljevanje cepiva proti covidu-19, gospodarsko okrevanje in utrjevanje odpornosti pred bodočimi pandemijami, spodbujanje proste trgovine in podnebne spremembe.Finančni ministri skupine največjih industrijskih držav so že 5. junija na srečanju v Londonu dosegli dogovor o globalnem davku na dohodke multinacionalnih podjetij v višini najmanj 15 odstotkov. Svetovne sile si že dlje časa prizadevajo, da bi multinacionalke, ki delujejo v več državah, v teh tudi pravično plačale davek. Trenutno lahko ta podjetja ustanovijo podružnice v državah z razmeroma nizko obdavčitvijo dohodka pravnih oseb in tam prijavijo dobičke. Tako plačujejo davek po stopnji, ki velja v teh državah, četudi dobiček v glavnem izvira iz prodaje na drugih trgih. Poleg ZDA in Velike Britanije so v skupini industrijsko najbolj razvitih držav G7 še Nemčija, Japonska, Francija, Kanada in Italija. To bo sicer prvi vrh voditeljev G7 v živo, odkar je lani izbruhnila pandemija covida-19. Lani je bil vrh, ki bi moral biti v ZDA, odpovedan.