Začetek iskanja novega vodstva celjske bolnišnice

V Splošni bolnišnici Celje bodo danes predstavili ugotovitve izrednega internega strokovnega nadzora zamenjave identitete pacientov, ki so ju hkrati pripeljali v celjski urgentni center iz Trubarjevega doma upokojencev Loka pri Zidanem Mostu. Eden od pacientov je kasneje umrl, zaradi zamenjave identitet pa so obvestili napačne svojce.

Da je bila identiteta pacientov zamenjana, so ugotovili šele nekaj dni kasneje, ko so v DSO ugotovili, da je imel stanovalec, ki se je vrnil v dom, napačno dokumentacijo. Umrlega stanovalca so medtem že pokopali pod napačnim imenom.

Kaj se je pravzaprav zgodilo in kdo je odgovoren za nastalo situacijo, naj bi pokazali različni nadzori. Tako je zdravstveni inšpektorat uvedel inšpekcijski nadzor, izredni nadzor je napovedal tudi minister za zdravje Danijel Bešič Loredan. Izredni nadzor ZD Sevnica, katerega reševalca sta stanovalca pripeljala v Celje, so opravili že prejšnji teden. Kot je povedala direktorica ZD Sevnica Vladimira Tomšič, nadzor ni pokazal napak njihovih zaposlenih. Zadevo sicer preiskuje tudi policija.

Odstopi pred rezultati nadzora

Svet zavoda bo danes popolne odločal, ali bo sprejel podane odstopne izjave direktorja Aleksandra Svetelška, strokovnega direktorja Franca Vindišarja in pomočnice direktorja za zdravstveno nego Darje Plank. Celotno vodstvo celjske bolnišnice je namreč takoj ponudilo svoj odstop. Predsednik sveta zavoda Andrej Klasinc je že isti dan napovedal, da bodo ta teden njihove odstope sprejeli, takoj imenovali vršilce dolžnosti in začeli postopek za izbiro novega vodstva.

Kdo bo vršilec dolžnosti direktorja, se za zdaj še ugiba. Iz več virov smo izvedeli, da si menda to znova želi postati kardiolog Dragan Kovačić, ki menda želi za strokovnega direktorja dr. Radka Komadino. Komadina sicer naj ne bi imel možnosti za izvolitev, zato iščejo druge možnosti.

Kovačić je bil že večkrat vršilec dolžnosti, tudi v času, ko so se poslavljali od direktorice Margarete Guček Zakošek. Ko je sodišče razsodilo, da je bila imenovana nezakonito in bi morala iz bolnišnice, je Kovačić dan po tem, ko je postal vršilec dolžnosti direktorja, Guček Zakoškovo imenoval za svojo pomočnico in je ostala v bolnišnici. Kovačić je za Delo potrdil, da je eden izmed možnih kandidatov za vršilca dolžnosti direktorja.

Prav zaradi povezav z Guček Zakoškovo je član sveta zavoda celjske bolnišnice Samo Fakin že napovedal, da za Kovačića zagotovo ne bi glasoval: »Jaz bom proti odstopu tega vodstva, dokler ne bo opravljena zunanja preiskava. Saj so kriminalisti še v hiši! Še preden so zaključeni nadzori, ne moremo ljudi obsoditi, da so naredili nekaj narobe. Bomo videli tudi, kaj je pokazal notranji nadzor. Mislim, da tukaj ni nič drugega kot boj za oblast.«

Dodal je, da pa je kot vršilka dolžnosti bolnišnico že dobro vodila Damjana Medved Arbeiter, trenutna pomočnica direktorja, ki se prav tako pojavlja kot ena izmed možnosti za začasno vodenje bolnišnice. To naj bi trajalo zelo kratek čas, saj naj bi po naših informacijah že danes sprejeli sklep o razpisu za novega direktorja.