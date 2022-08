Začetni zanos Goloba in soočenje z realnostjo

V nadaljevanju preberite:

Tik pred iztekom 60-dnevnega roka, v katerem bi moralo ministrstvo za javno upravo na podlagi seznamov zaposlitev in premestitev javnih uslužbencev med 1. januarjem 2020 in 1. junijem 2022 pripraviti analizo, so nam tam odgovorili, da je ta še v pripravi. Vlada naj bi jo obravnavala še avgusta. Z njo pa naj bi predvsem ugotavljali, ali je prihajalo do neustreznih zaposlitev in ali se pri tem pojavljajo celo vzorci.

A sogovorniki poudarjajo, da to ni vedno le stvar zakonodaje, ampak tudi politične kulture vsakokratne oblasti, da ne zaposluje po strankarski pripadnosti.

