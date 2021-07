Zavržena zahteva za oceno prepovedi referenduma o investicijah v vojsko

Z 51 glasovi za in 33 proti so poslanci novembra lani pritrdili predlogu vlade, da je proti zakonu o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski v letih 2021–2026, ki predvideva 780-milijonsko investicijo v vojsko, nedopustno razpisati referendum. Levica je zato skupaj s preostalo opozicijo napovedala pritožbo na ustavno sodišče.Kot so pojasnili na ustavnem sodišču – to je odločitev sprejelo soglasno –, je ustavnosodno varstvo referenduma v primeru zakonov o nujnih ukrepih zagotovljeno »zoper zakon, o katerem je državni zbor prepovedal referendum, ne pa zoper sklep državnega zbora o nedopustnosti referenduma«.»Glede na navedeno za obravnavo zahteve niso izpolnjeni formalni pogoji,« so odločili ustavni sodniki.