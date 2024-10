Zakaj je Golob svojega poslanca poslal na kavo z Antonom Ropom?

V nadaljevanju preberite:

Strokovna ocena kandidatov za guvernerja Banke Slovenije, pripravljena pred današnjimi pogovori predsednice republike Nataše Pirc Musar s predstavniki poslanskih skupin, po neuradnih informacijah pravi, da kandidatka Saša Jazbec, ki jo je javno podprl predsednik vlade Robert Golob, v vseh pogledih ni najmočnejša med kandidati. Ima sicer možnost, da dobi dovoljšnjo poslansko podporo, vprašanje pa je, ali jo bo predsednica sploh predlagala ali pa bo dala prednost drugemu favoritu, Antonu Ropu.

Sedmerica prijavljenih kandidatov se je minule dni predstavljala po posameznih poslanskih skupinah, nekateri pa so se s poslanci sestajali tudi zasebno oziroma po naročilu šefa.

Fotografski aparat je tako med pogovorom v enem od ljubljanskih lokalov ujel Antona Ropa in poslanca največje vladne stranke, Gibanja Svoboda, Lenarta Žavbija. »Robert (Golob) me je prosil, naj se informativno dobim z njim,« nam je pojasnil Žavbi, ko smo ga soočili z obstojem fotografije. Kaj sta se pogovarjala in kaj napovedujejo parlamentarne stranke pred današnjimi pogovori.