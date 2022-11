Zakaj ne bi šli po poti Avstrije

V nadaljevanju preberite:

Potem ko je prof. dr. Vojko Flis več kot tri desetletja delal kot kirurg v UKC Maribor, vodil več let tamkajšnjo kirurško kliniko in bil prejšnji mandat tudi generalni direktor UKCM, se je pred dobrim letom zaposlil v zasebnem Kirurškem sanatoriju Rožna dolina, kjer dela kot direktor in zdravnik, kot kandidat vladne stranke Gibanje Svoboda pa kandidira za župana mesta Maribor. Katere poteze so v zdravstvu nujne?