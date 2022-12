Zakaj se Peter Gregorčič in drugi obračajo na ustavno sodišče

Odpri galerijo

Z uveljavitvijo novele zakona o RTV Slovenija je sicer programskemu in nadzornemu svetu ter vodstvu prenehal mandat, a do konstituiranja novega manjšega sveta bosta tako programski kot nadzorni svet nadaljevala delo, medtem ko generalno vodstvo do nadaljnjega opravlja le še tekoče posle. FOTO: Blaž Samec/Delo