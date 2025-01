Zakon o medijh: kje je že znano, da bodo spremembe

V nadaljevanju preberite:

Prihodnji teden bo na januarski redni seji državnega zbora – ta se začenja že danes – na zahtevo SDS potekala splošna obravnava zakona o medijih, ki ga je na zadnji dan prejšnjega leta v parlamentarno proceduro poslala vlada. Odzivi so bili do zdaj burni. Kaj je mogoče pričakovati in kje se bodo še lomila kopja? In kje se je koalicija po naših informacijah že dogovorila, da bodo spremembe.