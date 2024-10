Strah pred ponovitvijo vojne z mediji

»Medresorsko usklajevanje je v zaključni fazi,« je Lenart J. Kučić, svetovalec za medije ministrice za kulturo Aste Vrečko, odgovoril na okrogli mizi na fakulteti za družbene vede na vprašanje, kdaj je mogoče pričakovati potrjevanje zakona o medijih na vladi. Kot smo poročali, je zakon bolj ali manj usklajen, četudi vsesplošnega zadovoljstva z več rešitvami – tudi s tistim, ki jih je predpisal evropski akt o svobodi medijev in bodo začele veljati ne glede na sprejem omenjenega zakona – ni. So se pa sogovorniki strinjali, da napredek na nekaterih področjih vseeno je, če le bo na koncu predlog potrjen.

Da ga na ministrstvu ves čas usklajujejo s poslanci, je potrdila tudi predsednica odbora za kulturo in podpredsednica Gibanja Svoboda Sara Žibrat, ki je navedla, da si sami želijo v zakon o medijih vnesti čim več varovalk, ki bi v prihodnje preprečile škodljivo ravnanje političnih akterjih, kot se je dogajalo v času prejšnje vlade. Kot je znano, so na ministrstvu za kulturo povsem arbitrarno odločali – tako je kasneje odločilo sodišče – o sofinanciranju medijskih vsebin.

Sistem financiranja naj bi z novim zakonom o medijih doživel popravke, dodane pa so še nove sheme državne pomoči. Kdo se lahko poteguje za sredstva in kdo ne, je predvideno že v predlogu, nekatere podrobnosti pa naj bi z uredbo določila še vlada. »Želimo si nevtralne ukrepe, da ne bi bili odvisni od politične volje vsakokratne vladajoče stranke,« je bila jasna direktorica Dela Nataša Luša. »Na zaposlenih novinarjih temelji novinarstvo, ki ves čas preži na vladajoče politike,« pa je poudaril Gašper Andrinek, predsednik Društva novinarjev Slovenije, kjer bi si želeli po zgledu Danske in njihovih shem še več pomoči novinarstvu.

Kučić pa je navedel, da so nekatere varovalke in pomisleke v zadnji različici zakona že upoštevali, a da nobena stvar nikoli ni absolutna: »Obstaja idealističen moment, da bo zakon rešil vse težave, a sočasno se soočamo s popolnim nezaupanjem v institucije.« Marko Milosavljević, profesor na katedri za novinarstvo, se je na to odzval, da je to zato, ker se institucije doslej niso primerno odzivale. Skeptičen je tudi do tega, da bo imela po novem agencija za komunikacijska omrežja in storitve (Akos), ki skladno z evropskim aktom o svobodi medijev prevzema presojanje medijske koncentracije, preveliko moč in da bi morali vzpostaviti morebiti dodatne varovalke za njihovo neodvisnost ali prenesti del pooblastil. Kot primer je navedel, da bi direktorja lahko imenoval državni zbor in ne več vlada. To sicer ureja zakon o elektronskih komunikacijah.

Mark Pohar, vodja sektorja za pravne in splošne zadeve Akos in namestnik direktorja, je oporekal, da institucije, ki bi bila bolj primerna za presojanje medijske koncentracije v Sloveniji, ni. Prav veliko izkušenj namreč nima nobena, sami doslej za to področje niso bili zadolženi, agencija za varstvo konkurence pa se je in se bo še naprej ukvarjala z ekonomsko koncentracijo. Imajo pa sami že vzpostavljeno infrastrukturo – če bi ustanovili nov organ, bi ta potreboval že za samo vzpostavitev dodaten čas –, pri vzpostavitvi novih postopkov, ki so že deloma zapisani v predlogu zakona o medijih, pa naj bi jim pomagali prav pri agenciji za varstvo konkurence. Kot smo že poročali, bi skladno s predlogi dobili tudi inšpekcijska pooblastila.