Zakon o nalezljivih boleznih: Politiko že skrbijo volitve

Trojica nepovezanih poslancev s prvim podpisanim Igorjem Zorčičem je vložila predlog sprememb zakona o nalezljivih boleznih, ki so ga pripravili v Pravni mreži za varstvo demokracije. Predlagajo obravnavo po skrajšanem postopku. Kdo vse od poslanskih skupin ga je pripravljen sprejeti, za zdaj še ni jasno, poslanske skupine namreč še vedno vodijo pogovore s pripravljavci predloga.

Načelno pripravljenost so sicer izrazile stranke Koalicije ustavnega loka, a so predsednika državnega zbora Zorčiča pozvale, naj predlog vloži sam, da ne bo nastal vtis, da gre za predlog opozicije. SDS in NSi pa sta medtem Zorčiču sporočila, da svojih podpisov – verjetno pa nato tudi podpore – ne bosta prispevala. Druge poslanske skupine molčijo, a dejstvo je, da politične vneme za sprejetje potencialno eksplozivnega predloga sprememb zakona o nalezljivih boleznih ni. To je jasno povedal tudi zdravstveni minister Janez Poklukar, ki bi moral po padcu vladnega predloga – koalicija ga je v strahu pred referendumom sesula kar sama – pripraviti nov predlog. »Vprašanje, ali je razgreto obdobje pred volitvami primeren čas, če nam tega ni uspelo narediti že pred skoraj pol leta,« je navedel Poklukar in dodal, da spremembe na ministrstvu še proučujejo.

Vodja poslanske skupine nepovezanih poslancev Janja Sluga je povedala, da so se sami odločili za vložitev predloga, ker je tako prav in da je to tudi priložnost, da »omejimo protiustavno stanje in omejimo vlado pri njenih rabotah z odloki«. Pomembno pa se jim zdi tudi, da je predlog pripravila civilna družba.

Predlog novele zakona, ki so ga pripravili v Pravni mreži za varstvo demokracije, sicer določa, kdaj oziroma pod kakšnimi pogoji je mogoče sprejemati ukrepe na podlagi 39. člena zakona o nalezljivih boleznih. Vključenih pa je tudi več varovalk, med drugim državnozborski nadzor nad ukrepi vlade v izjemnih razmerah v primeru zdravstvenih kriz.