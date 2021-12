Zakon pod streho, finance za delovanje sistema leta 2025

V nadaljevanju preberite:

S 44 glasovi za in 42 proti je državni zbor potrdil zakon o dolgotrajni oskrbi. Koalicija slavi to, da je končno sistemsko uredila področje, ki so se ga neuspešno lotevale vse vlade minulih skoraj dveh desetletij, ter da bo zdaj res zagotovljena pravica vsem, ki jo potrebujejo. Opozicija se strinja, da pri sprejetju zakona o dolgotrajni oskrbi že zelo zamujamo, a besedilo, ki je včeraj dobilo zeleno luč, ni tisto, kar družba potrebuje, saj velik del vsebine ni določen, predvsem pa nima vzdržnih virov financiranja.