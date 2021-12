Zapečatenje predprazničnih hišic za ljubljansko javno podjetje nezakonito

Včeraj zvečer so inšpektorji Finančne uprave Republike Slovenije (FURS) na Pogačarjevem trgu v Ljubljani zapečatili štiri hiške, v katerih so najemniki javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice (JP LPT) prodajali hrano in pijačo. Vsem štirim je tako onemogočeno opravljanje njihove dejavnosti, čeprav pravnih argumentov za to FURS nima, je prepričan direktor JP LPT Andrej Orač, ki se je na zaprtje hišic danes odzval s sporočilom za javnost.

Prepričan je, da ne njegovo podjetje ne najemniki nimajo namena kršiti veljavnih predpisov in da si prizadevajo zgolj za enake pogoje za vse, ki z vidika javnega zdravja in nemotenega opravljanja dejavnosti zdržijo upravičenost ukrepov.

Ne strinja se s Fursovim tolmačenjem pravnih zavez

Kot je poudaril, »od nadzornih organov pričakujemo enako tolmačenje pravnih zavez. Furs neutemeljeno trdi, da naši najemniki svojo dejavnost izvajajo v sejemski dejavnosti. To nikakor ne drži. Izvajajo jo kot tržnično.«

»Ni namreč sporno, da veljavni odlok dopušča uživanje hrane in pijače ob izpolnjenem PCT pogoju v zaprtih prostorih (restavracije, gostilne, bari ...). Veljavni odlok prav tako nesporno za izvajanje sejemske dejavnosti zahteva izpolnjevanje PCT pogoja. Ni torej najti javnega interesa, ki bi opravičeval prepoved uživanja hrane in pijače na sejemski prireditvi na odprtih površinah ob dejstvu, da javni interes ni prizadet, če se lahko pod pogojem PCT hrana in pijača strežeta v zaprtih prostorih,« je prepričan.

Poudarja še, da dejavnost tržnic po veljavnem odloku ni vezana na izpolnjevanje pogoja PCT, da se le ta lahko izvaja na odprtih in v zaprtih prostorih in da se tudi v okviru te dejavnosti lahko strežeta hrana in pijača.

»Še enkrat poudarjamo, da naši najemniki dejavnost opravljajo na tržnici, kot recimo na primerljivih lokacijah v BTC v Ljubljani, na tržnicah v Mariboru in Kopru ..., ne da bi to terjalo intervencijo inšpekcijskih služb,« je še zapisal.