Mladi, ki prihajajo na trg dela, bodo bolj neposredni in zahtevni

O tem, kakšne so razlike med generacijami v odnosu do dela, kakšna nova delovna sila prihaja na trg dela in ali so delodajalci nanjo pripravljeni, smo se pogovarjali z dr. Darijo Aleksić, izredno profesorico in raziskovalko na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani.

Za mlajše generacije je značilno, da je zanje napredovanje zelo pomembno, saj se želijo nenehno razvijati in čim prej napredovati. Navadno vedo, kam želijo priti, zanima jih, kakšne so možnosti, da pridejo do tja pri potencialnem delodajalcu. Mlajše generacije vse večji poudarek dajejo ravnovesju med poklicnim in zasebnim življenjem in vedo, da odnosi med sodelavci vplivajo na kakovost njihovega poklicnega življenja. Pomembni so jim delovni čas, oddaljenost delovnega mesta od prebivališča in možnost dela od doma ter usklajevanje dela z zasebnim življenjem, pravi dr. Darija Aleksić.