Med brezposelnimi je največ starejših od 55 let

V nadaljevanju preberite:

Vsak dan naletimo na veliko stereotipov in argumentov, zaradi katerih starejši delavci pogosto veljajo za manj zaželene kandidate za zaposlitev, ugotavljajo na Zavodu RS za zaposlovanje. »O tem se je pomembno odkrito pogovarjati in ozaveščati širšo javnost o pomembnosti potenciala in prednosti starejših, ki lahko veliko prispevajo k napredku vsakega podjetja, ter odpravljati negativne stereotipe o starejših zaposlenih.«

Tako pa se dogaja, da v praksi delodajalci izpostavljajo predvsem predvidene višje stroške zaposlitve starejšega delavca ter strah pred oteženim odpuščanjem, če bi bilo to potrebno. Pogosta je tudi domneva, da imajo ti delavci več zdravstvenih težav, fizične omejitve, da se težje prilagodijo novostim, so manj učljivi itd.

Konec marca je bilo na Zavodu RS za zaposlovanje registriranih 45.851 brezposelnih, med njimi je dobra četrtina starejših od 55 let oziroma 36 odstotkov starih 50 let in več. Največ brezposelnih, 6599, je bilo v starostni skupini od 55 do 59 let, 5344 pa je bilo starih 60 let ali več.

V zadnjem desetletju je naraslo število prejemnikov nadomestila za brezposelnost, starih 60 let ali več. Narašča tudi delež odjav starejših z zavoda zaradi zaposlitve.