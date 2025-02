Zaprt gostinski lokal na Starem gradu jezi Kamničane

Gostišče na Starem gradu nad Kamnikom, ki je zelo obiskana pohodniška in turistična točka, je že skoraj pol leta zaprto. To med obiskovalci, predvsem domačini, povzroča nejevoljo, saj si že od avgusta lani ne morejo privoščiti niti toplega napitka. Pogrešajo tudi divjačinski golaž, s katerim so se nekoč prehranjevali grofje in po katerem je bil znan nekdanji najemnik. Ta je ključe gostišča po dveh letih najema vrnil upravljavcu objekta, torej kamniškemu zavodu za turizem in šport, ki zdaj išče novega

Kar Triglav pomeni Slovencem in Šmarna gora Ljubljančanom, to je Stari grad za Kamničane, ki se s hojo ali tekom množično rekreirajo na tem srednjeveškem hribu z bogato zgodovino. Zato ne preseneča, da so domačini nezadovoljni in tudi kritični do občine kot lastnice gostinskega objekta in do upravljavca objekta, ker da ni sposoben pridobiti najemnika za daljši čas. »Vsaj trikrat na teden prihajam sem gor in stojim pred zaprtimi vrati. Da v vsem tem času ne najdejo najemnika, je res žalostno,« se je ob našem obisku pridušal pohodnik iz Kamnika.

Tudi pomanjkanje kadra vplivalo na zaprtje

Obnovljeno gostišče na Starem gradu je bilo odprto aprila 2017, ko je gostinski objekt prevzel Boris Golob, ki je dodatno investiral v opremo kuhinje. Pet let je najemnik vztrajal, nato pa je želel prekiniti pogodbo, zato je Zavod za turizem in šport Kamnik (ZTŠK) poiskal novega najemnika. Julija 2022 je najem lokala prevzel Damjan Gaberšek (podjetje Dajzijev, d. o. o.). Pogodba je bila sklenjena za nedoločen čas, vendar je bila na željo najemnika prekinjena ob koncu lanske poletne sezone.

Lani uspešna turistična sezona Kamnik z okolico je po podatkih statističnega urada lani obiskalo 37.333 turistov, od tega 9942 domačih in 27.391 tujcev, kar je 22 odstotkov več kot leto prej. Ustvarili so 88.849 prenočitev, od tega domači gostje 19.974, tuji pa 68.875. Največ turistov je prespalo v Termah Snovik, v kočah na Veliki planini in v avtokampih.

Razlogi za prekinitev najemnega razmerja po besedah Luke Svetca, direktorja ZTŠK, tičijo predvsem v pomanjkanju ustreznega kadra, kar je otežilo zagotavljanje rednega obratovanja, kot tudi v dejstvu, da je pozimi manj obiska in so zato prihodki manjši. Poleg tega je še vetrolom leta 2023 poškodoval cesto do Starega grada, kar je povzročilo zaprtje dostopa med glavno turistično sezono za mesec dni, obisk pa so zelo zmanjšale tudi katastrofalne avgustovske poplave.

»Nezadovoljstvo med obiskovalci zaradi zaprtega gostišča je opazno, še posebej v obdobjih, ko je bilo obratovanje omejeno zaradi dostopnosti in kadrovskih težav, ter po zaključku najemne pogodbe, ko je lokal ostal brez najemnika. Zdaj si želimo korektnega odnosa z novim najemnikom. Zato smo tudi načrtovali, da ga najdemo do začetka sezone in ga ne obremenjujemo takoj z delom v nizki sezoni, ko je obiska bistveno manj. Trudimo se najti dolgoročno rešitev, ki bo zagotovila stabilno delovanje gostišča,« je povedal Svetec. Najemnina za gostinski lokal je znašala slabih 650 evrov na mesec.

Razgledna ploščad

bo privabljala turiste

Na spletni strani ZTŠK je še do 17. februarja odprt javni razpis za oddajo gostinskih prostorov na Starem gradu. Najemno razmerje bodo upravljavci sklenili za nedoločen čas, izhodiščna najemnina znaša 700 evrov na mesec. V razpisni dokumentaciji je med drugim določen minimalni obratovalni čas, ki ga mora zagotavljati najemnik. Lokal mora biti odprt šest dni v tednu, obvezno pa ob sobotah in nedeljah. V zimskem času je lahko odprt med 9. in 17. uro, v poletnem pa od 8. do 20. ure. Lokal ne bo smel biti zaprt med prazniki in šolskimi počitnicami.

Najemniku, ki bo sklenil pogodbo, se vplačana varščina v višini 3000 evrov ne bo vrnila. Gre za jamstvo, da bo poslovne prostore uporabljal kot dober gospodar in jih ne bo poškodoval ter bo redno plačeval dogovorjene stroške in najemnino. Svetec je povedal, da so od zadnjega najemnika odkupili kuhinjsko in terasno opremo, kar bo novemu najemniku omogočilo lažji začetek poslovanja.

V zavodu razmišljajo o dodatnih aktivnostih in izboljšavah, ki bi lahko prispevale k večjemu številu obiskovalcev in s tem izboljšale poslovno stabilnost gostišča. K temu spada tudi odprtje razgledne ploščadi, ki jo je zasebni investitor zgradil, a ji še po šestih letih, odkar je bila zgrajena, ni usojeno, da bi zaživela in sprejemala turiste. Toda kamniška občina je lani sprejela spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta, ki zdaj omogoča nadaljnje postopke za odprtje ploščadi.

V zavodu so prepričani, da bi odprta razgledna ploščad bistveno povečala obiskanost Starega grada in prispevala k razvoju dodatnih aktivnosti na tem območju. »Gre za pomembno turistično točko, ki bi lahko vplivala na večjo prepoznavnost Kamnika ter povečala gospodarski učinek za celotno lokalno skupnost,« je še prepričan Svetec.