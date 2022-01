Država naj nemudoma ustavi odhode zdravnikov

Epidemija ne popušča. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje smo včeraj v državi ob 19.438 PCR-testih potrdili 12.286 okužb z novim koronavirusom, kar je največje število potrjenih primerov v enem dnevu doslej.

Zaradi slabše zaščite cepiv in prebolelosti pri koronavirusni različici omikron še ni gotovo, kdaj bo peti val epidemije covida-19 dosegel svoj vrh. V bolnišnice še vedno prihajajo okuženi s koronavirusno različico delta, posamezni bolniki pa so okuženi z različico omikron, tudi hospitalizirani na covidnih intenzivnih oddelkih.

Zdravniki in zobozdravniki se zaradi epidemije izjemno obremenjeni. Izjave predsednice Zdravniške zbornice Slovenije Bojane Beović, predsednika odbora za osnovno zdravstvo Roka Ravnikarja in predstavnika mladih zdravnikov Slovenije Luke Škofa si lahko ogledate spodaj:

Število zdravnikov se je v zadnjih letih v državi sicer povečalo, a po besedah predsednice Zdravniške zbornice Slovenije Bojane Beović še vedno ves čas capljamo za evropskim povprečjem. Mladi zdravniki zaradi preobremenjenosti razmišljajo, da bi zapustili trenutno zaposlitev. »Perspektivo vidijo v odhodu k zasebnemu delodajalcu, ki je sicer lahko tudi v javni mreži,« je povedala Bojana Beović.

Predsednik odbora za osnovno zdravstvo Rok Ravnikar meni, da je vzrok vseh težav pomanjkanje zdravnikov na primarni ravni. Na kritične razmere opozarjajo že deset let, v zadnjih dveh letih pa se je stanje zaradi epidemije samo še poslabšalo. Ravnikar trdi, da so delovne obremenitve v Sloveniji tako visoke, da povzročajo že nevarno izgorelost. In zakaj je nevarna? Ravnikar odgovarja: »Ker povzroča odhode iz medicine. Ti ljudje so dokončno izgubljeni za zdravstvo.«

Navala zdravnikov iz tujine ne bo

»Ker rezerv ni več, je prva stvar, ki jo je treba narediti, ustaviti odhode zdravnikov na primarni ravni. In sicer tako, da država poklic družinskega zdravnika razglasi za deficitarnega,« meni Ravnikar in dodaja, naj odločevalci tudi takoj prenehajo obtoževati primarno raven, da premalo dela.

Glede uvoza zdravnikov je po besedah Bojane Beović pametno pridobivati res dober kader: »Slovenija ni zelo zanimiva za tiste, ki imajo posebne ambicije in so bili najboljši študenti v svojih državah.« Rok Ravnikar: »Zdravniki iz tujine ne bodo rešili naših težav.«

»Vsi bi radi izvozili zdravnike, od kod pa?« se sprašuje predstavnik Mladih zdravnikov Slovenije Luka Škof, ki je prepričan, da navala zdravnikov iz območja držav nekdanje Jugoslavije ne bo, saj Slovenija zanje ni več zanimiva.