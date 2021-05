Zaradi groženj Janši bi spreminjali zakon

V nadaljevanju preberite:

V koaliciji potekajo pogovori o spremembi kazenskega zakonika, ki si jo želi predvsem največja koalicijska stranka SDS. Znano je nezadovoljstvo premiera Janeza Janše zaradi odločitve ljubljanskega okrožnega tožilstva, ki je ocenilo, da protestne parole "smrt janšizmu" niso kaznivo dejanje. V članku lahko preberete kdo in kaj naj bi spremenil v zakoniku in kako morebitne spremembe ocenjujejo tisti, ki jih najbolj zadevajo. Komentarji, tudi funkcionarjev, so - negativni. Odvetnik Emil Zakonjšek med drugim opozarja, da kazenska zakonodaja ne more biti sredstvo za doseganje političnih ciljev, Nataša Pirc Musar pa, da gre za željo po sankcioniranju vseh, ki razmišljajo drugače kot trenutna oblast.