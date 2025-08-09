  • Delo d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Slovenija

    Zaradi konoplje spet zavrelo v strokovni javnosti

    Zmotila sta jih prepoved testiranja na THC ob zdravstvenih pregledih in kajenje v psihiatričnih bolnišnicah.
    THC lahko vpliva na koordinacijo, reakcijski čas, pozornost in sposobnost ocenjevanja razdalj. Stanje zmanjšane sposobnosti lahko traja več kot en dan po uporabi konoplje, pravijo na NIJZ. FOTO: Rick Wilking/Reuters
    Galerija
    THC lahko vpliva na koordinacijo, reakcijski čas, pozornost in sposobnost ocenjevanja razdalj. Stanje zmanjšane sposobnosti lahko traja več kot en dan po uporabi konoplje, pravijo na NIJZ. FOTO: Rick Wilking/Reuters
    Andreja Žibret
    9. 8. 2025 | 06:00
    9:45
    A+A-

    V nadaljevanju preberite:

    Ob tem, da se je Gibanje Svoboda ob nastopu mandata zavezalo, da bo pri pripravi zakonodaje upoštevalo stroko, je predlog zakona o konoplji za omejeno osebno uporabo, ki so ga sredi julija v državni zbor vložili poslanci Gibanja Svoboda in Levice, še eden od tistih, ki je poenotil medicinsko stroko v nasprotovanju nekaterim določilom. Tokrat se stroka razburja zaradi 12. in 10. člena.

    Da je predlagana prepoved testiranja na THC ob rednih zdravstvenih pregledih delavcev s strokovnega stališča popolnoma nesprejemljiva, saj onemogoča odkrivanje zlorabe, škodljive rabe ali odvisnosti od THC, je opozoril Razširjen strokovni kolegij (RSK) za medicino dela, ki mu predseduje prof. dr. Metoda Dodič Fikfak, predstojnica Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa (KIMDPŠ), pod sklep pa se podpisuje tudi Združenje za MDPŠ.

    Univerzitetna klinika Ljubljana in RSK za psihiatrijo, ki mu predseduje prof. dr. Blanka Kores Plesničar, pa zaradi strokovnih in etičnih vzrokov nasprotujeta desetemu členu, ki dovoljuje kajenje ali vdihavanje hlapov konoplje za omejeno osebno uporabo, ki je sicer prepovedano v vseh zaprtih javnih in delovnih prostorih, v posebej za kadilce določenih prostorih v psihiatričnih bolnišnicah in pri drugih izvajalcih zdravstvene obravnave oseb z duševno motnjo.

    Kaj o tem menijo na NIJZ, ministrstvih za zdravje in delo ter v stranki Levica in Gibanju Svoboda?

    Sorodni članki

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Konoplja za osebno uporabo

    V žepu boste lahko imeli sedem, doma pa še 150 gramov konoplje

    V predlogu zakona o omejeni osebni rabi konoplje so se dotaknili testiranj v prometu in pri delodajalcih.
    Borut Tavčar 15. 7. 2025 | 12:57
    Preberite več
    PremiumPhoto
    Novice  |  Slovenija
    Legalizacija konoplje

    Dobrih 60 let prohibicije ima dolge kremplje

    Verjetno za človeka najbolj koristna od vseh rastlin je bila dolga leta prelahko dosegljiva alternativa za vrsto sodobnih industrij, zato prepoved.
    Borut Tavčar 29. 6. 2025 | 13:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Okolje
    Naravni krožni materiali

    Nič ne more biti bolj trajnostno od 400 let stare hiše, v kateri spiš kot polh

    Zavedanje, da bo treba zmanjšati porabo fosilnih goriv, s tem pa tudi plastike in nevarnih snovi, se počasi povečuje.
    Borut Tavčar 3. 6. 2025 | 18:40
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Zdravje

    Zakon o medicinski rabi konoplje v težavah

    Nihče ni prav zadovoljen, državni svet zakona ni podprl, Svoboda z Levico in SD pa ga skušajo popraviti z več kot 100 dopolnili.
    Borut Tavčar 2. 6. 2025 | 17:25
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    Konoplja se vrača iz brezna prohibicije

    Konoplja je tudi pri nas praktično povsod, tako za rekreacijsko rabo kot za zdravljenje.
    Borut Tavčar 7. 5. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Medicinska raba

    Revolucija konoplje: Nemčija na čelu legalizacije, Slovenija in druge sledijo

    Raba konoplje za zdravljenje ali lajšanje težav se hitro povečuje, temu pa ne sledijo raziskave in prenos načinov uporabe iz samopreskrbe.
    Borut Tavčar 7. 5. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Skoraj leto po referendumih

    Tik pred vložitvijo zakona o konoplji: agencije za konopljo ne bo

    Koalicija še pred zadnjimi usklajevanji zakona o medicinski rabi konoplje. Bo to korak naprej ali nazaj?
    Barbara Eržen, Borut Tavčar 15. 4. 2025 | 05:00
    Preberite več
    PremiumPhoto
    Novice  |  Slovenija
    Posvetovalni referendumi

    Napoveduje se trikrat da, konoplja pa Slovence deli

    Enak delež zagovornikov in nasprotnikov gojenja konoplje za osebno rabo. Izid za državni zbor ni pravno zavezujoč.
    Barbara Hočevar 7. 6. 2024 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Medicinska konoplja

    Povečana uporaba konoplje je dokaz njene koristnosti

    V Nemčiji se je poraba pripravkov od aprila najmanj podvojila, pri nas je referendum pokazal podobno željo ljudi.
    Borut Tavčar 16. 7. 2024 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Generacija+
    Miti in resnice o konoplji

    Pri uporabi konoplje manjka ustrezna regulativa

    V državah, ki so se odločile za deregulacijo konoplje, je več tudi njene pretirane uporabe in izdelkov z višjo vsebnostjo THC.
    Andreja Žibret 27. 5. 2024 | 08:00
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Generacija+
    Staranje, rak in konoplja

    Zdravilne učinkovine konoplje so farmakološki zaklad

    Preventiva pred starostnimi boleznimi in rakom je sprememba načina življenja.
    Andreja Žibret 13. 3. 2024 | 08:00
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Generacija+
    Kanabinoidi in staranje

    Konoplja ima več zdravilnih učinkov kot vinska trta

    Za varno in učinkovito rabo je treba konopljo dekriminalizirati in regulirati, pravi Tamara Lah Turnšek.
    Andreja Žibret 20. 9. 2023 | 09:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket 2025

    Ob zvezdniku za 160 milijonov dolarjev v reprezentanci izredno stanje

    Slovenska košarkarska reprezentanca drevišnji dvoboj z Nemčijo pričakuje z Luko Dončićem, ki ne skriva: »Cilj Slovenije je kolajna.«
    Nejc Grilc 8. 8. 2025 | 05:05
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Letališče Jožeta Pučnika

    Iz Ljubljane bo od jeseni mogoče leteti še na štiri destinacije

    Z novimi leti se povečuje tudi število potnikov na Brniku, do konca leta jih pričakujejo 1,5 milijona.
    Maja Grgič 7. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Bolezen, ki se začne nenajavljeno: prepoznajte prve znake, preden bo prepozno

    Nova epizoda podkasta Supermoč razkriva resnične zgodbe, bolečino in drobne zmage življenja z demenco.
    Promo Delo 7. 8. 2025 | 07:38
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Tour 2025

    Nemci nad Rogliča: Sebični veteran je ignoriral veliko boljšega sotekmovalca

    Nemški mediji so ostro napadli slovenskega kolesarja, ki se je na dirki po Franciji izkazal izvrstno. Očitajo mu, da ni dovolj dobro pomagal Florianu Lipowitzu.
    Matic Rupnik 7. 8. 2025 | 13:50
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Bolezen, ki se začne nenajavljeno: prepoznajte prve znake, preden bo prepozno

    Nova epizoda podkasta Supermoč razkriva resnične zgodbe, bolečino in drobne zmage življenja z demenco.
    Promo Delo 7. 8. 2025 | 07:38
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Skrivnosti slovenske gastronomije v novi prestižni reviji OK magazin

    Odkrijte edinstvene zgodbe in navdihujoče ustvarjalce, ki slovensko gastronomijo dvigujejo na svetovno raven – z OK magazinom boste vedno korak pred trendi.
    23. 6. 2025 | 10:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Slovenija v pričakovanju edinstvenega 24-urnega plezalnega maratona

    Zavarovalnica Allianz skozi šport in družbeno odgovornost krepi prisotnost in prepoznavnost v Sloveniji
    Promo Delo 4. 8. 2025 | 09:01
    Preberite več
    Nedelo  |  Nedeljski izleti
    Vredno branja

    Vsako nedeljo nova pustolovščina – skupaj raziskujemo Slovenijo

    Slovenija skriva nešteto čudovitih kotičkov, ki čakajo, da jih odkrijemo – in v uredništvu Nedela smo se odločili, da jih obiščemo skupaj z vami.
    20. 6. 2025 | 13:40
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika 2025

    Bioplinov ne bo dovolj, sintetičnih pa

    Z novo direktivo bo leta 2027 ogljični odtis goriv precej pomembnejši, zato bodo zdaj dražji bioplini tudi stroškovno smiselni.
    Borut Tavčar 9. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika 2025

    Nove spodbude za nakup e-vozil

    Od septembra bodo na voljo nova nepovratna sredstva za nakup električnih vozil.
    Marjana Kristan Fazarinc 9. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika 2025

    Strateški načrt za digitalizacijo energetike

    Evropska komisija je začela javno posvetovanje o uvajanju UI v energetskem sektorju.
    Marjana Kristan Fazarinc 9. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Vredno branja

    Izvozniki 2025: Kaj potrebujejo slovenski izvozniki?

    Prehod v storitvene in hibridne modele postaja nujen odgovor na padanje konkurenčnosti slovenskega izvoza.
    8. 8. 2025 | 09:21
    Preberite več

    konopljalegalizacijapredlog zakonamedicina

    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

    Poletje v Kranju je letos ponudilo več kot 200 dogodkov in devet festivalov Prešernega poletja.
    Promo Delo 7. 8. 2025 | 09:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Najboljše all inclusive počitnice za jesen in zimo

    Podaljšajte poletje v jesen in si privoščite kraljevsko all inclusive razvajanje, prijazno do denarnice!
    Promo Delo 4. 8. 2025 | 13:52
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako prepoznati spinalno stenozo? Simptomi in zdravljenje

    Ali se med nakupovanjem pogosto naslanjate na nakupovalni voziček, ker vas v takem položaju hrbet manj boli? Lahko gre za več kot le običajno bolečino v križu.
    Promo Delo 5. 8. 2025 | 09:19
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZELENJAVNI VRT

    Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

    Topli in vlažni poletni dnevi so žal idealni, da se na našem vrtu začnejo širiti okužbe, ki lahko ogrozijo naš pridelek.
    Promo Delo 8. 8. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    NEPREMIČNINE

    Portorož, Koseze, Umag, ...: nove arhitekturne zgodbe na izbranih lokacijah

    Kaj v resnici iščemo v domu? Le funkcionalen tloris ali nekaj več? Povezanost z naravo, svetlobo, prostor? Bivanje, ki se prilagaja ritmu našega življenja?
    Promo Delo 5. 8. 2025 | 09:06
    Preberite več

