Zaradi konoplje spet zavrelo v strokovni javnosti

Ob tem, da se je Gibanje Svoboda ob nastopu mandata zavezalo, da bo pri pripravi zakonodaje upoštevalo stroko, je predlog zakona o konoplji za omejeno osebno uporabo, ki so ga sredi julija v državni zbor vložili poslanci Gibanja Svoboda in Levice, še eden od tistih, ki je poenotil medicinsko stroko v nasprotovanju nekaterim določilom. Tokrat se stroka razburja zaradi 12. in 10. člena.

Da je predlagana prepoved testiranja na THC ob rednih zdravstvenih pregledih delavcev s strokovnega stališča popolnoma nesprejemljiva, saj onemogoča odkrivanje zlorabe, škodljive rabe ali odvisnosti od THC, je opozoril Razširjen strokovni kolegij (RSK) za medicino dela, ki mu predseduje prof. dr. Metoda Dodič Fikfak, predstojnica Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa (KIMDPŠ), pod sklep pa se podpisuje tudi Združenje za MDPŠ.

Univerzitetna klinika Ljubljana in RSK za psihiatrijo, ki mu predseduje prof. dr. Blanka Kores Plesničar, pa zaradi strokovnih in etičnih vzrokov nasprotujeta desetemu členu, ki dovoljuje kajenje ali vdihavanje hlapov konoplje za omejeno osebno uporabo, ki je sicer prepovedano v vseh zaprtih javnih in delovnih prostorih, v posebej za kadilce določenih prostorih v psihiatričnih bolnišnicah in pri drugih izvajalcih zdravstvene obravnave oseb z duševno motnjo.

Kaj o tem menijo na NIJZ, ministrstvih za zdravje in delo ter v stranki Levica in Gibanju Svoboda?