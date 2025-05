Uporaba konoplje še zdaleč ni le omamljanje

Večje družbe, ki gojijo in predelujejo konopljo, zdaj možnost za večji posel vidijo v Nemčiji in evropskih državah, ki bodo še sledile njenemu zgledu. Na konferenci ICBC v Berlinu je bila večkrat omenjena tudi Slovenija. Povsod se je legalni trg najprej razvil z medicinsko konopljo, kar pospešuje tudi razvoj načinov uporabe, pretežno cvetov in ekstraktov. Kajenje namreč zdravstveno ni primerno.

Evropske države imajo določeno prednost pri uporabi medicinske konoplje pred ZDA. Ko je konoplja za zdravstvene namene umaknjena s seznama prepovedanih drog, zdravniki lahko izdajo navaden recept, nakup zdravila v lekarni – nekatere imajo tudi dovoljenje za pošiljanje na dom – pa pokrije zdravstveno zavarovanje. V ZDA je vse tržno, zato so manj uspešni pri izrinjanju neprimernih praks in črnega trga. A tudi v Nemčiji še ne gre gladko. Odvetnik Peter Homberg je povedal, da so farmacevti podobno konservativni kot zdravniki in konoplje ne predpisujejo zlahka.

Konoplja za medicinske namene bo izbrana in zelo podobna po vsebnosti kanabinoidov. FOTO: Borut Tavčar/Delo

Trg pa je kljub temu velik, zgolj v Nemčiji je po podatkih iz receptov več kot 700.000 uporabnikov pripravkov iz konoplje, pretežno cvetov. Uporabnikov konoplje je gotovo najmanj še dvakrat več, le evidentirani niso. Nekaj jih bo gotovo ostalo tudi na nereguliranem trgu bodisi zaradi stigme, ki je prisotna kljub legalizaciji, bodisi zaradi večje učinkovitosti pripravkov. Pri konoplji je težava to, da je delovanje pri vsakem posamezniku nekoliko drugačno. To je sicer značilno za vsa zdravila, a ta imajo po eno učinkovino, konoplja pa jih ima več sto, ne zgolj THC in CBD, razmerja med njimi so precej pomembna.

V evropskih državah se je legalni trg najprej razvil z medicinsko konopljo. V ZDA denarja za raziskave po legalizaciji sploh ni. V Evropi in pri nas pa ga je premalo.

V ZDA denarja za raziskave po legalizaciji sploh ni, v Evropi in pri nas pa ga je premalo. Raziskave so nujne za pripravo najboljših praks uporabe konoplje pri zdravljenju, pa tudi za razmerja kanabinoidov. Znano je že, da se za psihološke bolezni ne uporablja večjih vsebnosti THC, temveč CBD, za druge bolezni pa so se v sampreskrbi tudi že uveljavile nekatere prakse. Uradno so na Nacionalnem inštitutu za biologijo raziskovali učinek kanabinoidov na raka na možganih, glioblastom, zdaj se usmerjajo na veliko področje starostnih bolezni, s čimer se dejavno ukvarjajo tudi drugje.

V rastlinjakih je manj možnosti za onesnaženje in okužbo s patogeni. FOTO: Borut Tavčar/Delo

Pri ekstraktih je mogoče uravnavati vsebnosti posameznih kanabinoidov in terpenov, pri cvetovih pa seveda ne. Zato so v tujini že pridelovalci, ki iščejo najprimernejše rastline, jih klonirajo, potem pa gojijo v konstantnih razmerah in s prilagojenimi gnojili, seveda v zaprtih prostorih, da se ne zgodi onesnaženje, mikrobiološko ali gensko. Tako nastajajo znamke z zagotovljeno sestavo. Rastline so 15 dni v negovalnici, nato rastejo dva meseca. Postavitev sistema z 12 materinskimi rastlinami vzame čas, a Max Majot iz družbe Royal Queen Seeds je povedal, da bodo imeli v šestih mesecih 20 genskih linij, cilj pa je 50 linij.

V Nemčiji imajo spletno platformo, ki ji pacient pove, kaj potrebuje, platforma pa poišče zdravnika, ta napiše recept, nato pa naročeno pošlje naslovniku. Vse to traja 24 ali 48 ur.

V Nemčijo so zgolj v zadnjem četrtletju lani uvozili 31.691 kilogramov cvetov konoplje, je povedal Homberg. Število receptov se povečuje, določenih vrst cvetov pa primanjkuje. Poleg tega vse več konoplje prodajo v čedalje manj lekarnah. Tudi zato je dobrodošla nova spletna platforma, ki ji pacient pove, kaj potrebuje, platforma pa poišče zdravnika, ta napiše recept, nato pa naročeno pošlje naslovniku. Vse to traja 24 ali 48 ur. Nova nemška vlada je pred volitvami sicer napovedovala revizijo zakonodaje o konoplji, vendar zdaj pravi, da to ni v vrhu prednostnih nalog. Poznavalci menijo, da bo konservativna vlada mogoče kaj malega popravila, a to ne bo ustavilo razvoja.

V ZDA In Kanadi je konoplje že preveč, zato posel usiha. Boljše možnosti se kažejo v Evropi. FOTO: Borut Tavčar/Delo

Cene ne smejo biti previsoke

Največji tekmec uparjalnikov je še vedno joint, pravi Jürgen Bickel, ki je proizvodnjo malih uparjalnikov cveta konoplje začel leta 2020. Zdaj so na trgu ekstrakti, tudi s polnim spektrom kanabinoidov in terpenov iz cvetov. Te lahko uporabljajo podobno kot CBD, v pijačah, v napravah, podobnih tistim, ki jih uporabljajo astmatiki, ter drugih uparjalnikih, v tabletah in svečkah, ki zaradi drugačne presnove nimajo psihotropnih učinkov, ne glede na vsebnost THC.

Načini uporabe se tudi hitro razvijajo. Pacienti bodo imeli bistveno več možnosti kot doslej. FOTO: Leon Vidic/Delo

Mala nočna mora pa so različne zakonodaje v različnih državah. Atiyyah Ferouz, ustanoviteljica AG Cann, je opozorila, da odrasli posameznik lahko brez težav kupi in odpelje, tudi čez mejo, 20 litrov vodke, nihče ne bo nič rekel, tudi če prenašaš več zavojev cigaret, za konopljo pa obstaja kup različnih omejitev. »Ne razumem Evropske unije. To naj bi bila standardizirana poenotena regije,« je dodal Frederik Bockslaff.

Konoplja izboljša in čisti zemljo, iz stebla lahko dobimo vlakna, iz cvetov pa ekstrakte, pravi Marijn Roersch van der Hoogte, predsednik nemškega združenja za industrijsko konopljo. A cene na legalnem trgu ne smejo biti previsoke, skrajna meja je deset do 15 odstotkov višje cene kot na črnem trgu, na tej točki se prehod na legalni trg zelo ustavi, je opozoril Beau Whitney iz Whitney Economics.