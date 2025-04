Agencije za konopljo vendarle ne bo

V nadaljevanju preberite:

Koalicija je po naših informacijah tik pred vložitvijo zakona o konoplji, ki naj bi uredil njeno gojenje, proizvodnjo, promet in uporabo v medicinske in znanstvene namene. Usklajevanje o predlogu bo vnovič predvidoma potekalo tudi danes, posamezniki pa si prizadevajo, da bi ga morda vložili že ta teden, ko bo potekal Marihuana Marš. »Slovenija je bližje ureditvi zakonodaje o konoplji kot kdaj prej, zato je ključno, da okrepimo pritisk in jasno izrazimo zahtevo po spremembah,« pozivajo organizatorji, ki so oblikovali peticijo.