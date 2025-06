Dobrih 60 let prohibicije ima dolge kremplje

V nadaljevanju preberite:

Za delno legalizacijo konoplje tudi pri nas je že pred desetimi leti veljalo prepričanje, da se bo vse spremenilo, ko bo to storila kakšna država, po kateri se Slovenija zgleduje. Pa se je zgodila Nemčija in dvignila ves konopljarski svet na noge. Večji svetovni proizvajalci vidijo posel, zlasti v medicini, uporabniki pa malce bolj sproščeno osebno rabo in možnost, da sami pridelajo, kar potrebujejo. To so podprli tudi volivci na referendumu. Pot do ustreznih zakonov pa je očitno še dolga in naporna, a ne zgolj zaradi očitnih nasprotnikov.

Ima delna legalizacija konoplje sploh kakšno možnost pri nas? Kaj jo ovira? Zakaj so take težave že z medicinsko rabo?