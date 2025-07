V nadaljevanju preberite:

Svoboda in Levica sta vložili v obravnavo še zakon o omejeni osebni rabi konoplje, ki bi omogočil gojenje do štirih rastlin na polnoletno osebo in največ šest na gospodinjstvo. Predlog zakona predvideva tudi pravico do posesti konoplje, na javnih površinah bi lahko imeli sedem gramov, doma pa 150 gramov sušenega socvetja konoplje.

Kakšne so lahko omejitve za promet?