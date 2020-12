Zaradi minimalne plače na dveh bregovih

V nadaljevanju preberite: Kljub drugačnim napovedim in osnutkom, ki so zadnje tedne krožili v javnosti, v besedilu sedmega paketa za lajšanje posledic epidemije (PKP7), s katerim se je v četrtek seznanila vlada, ni več zaslediti predloga o zamrznitvi minimalne plače. Mateja Ribič, državna sekretarka na ministrstvu za delo, je potrdila, da tega vprašanja niso obravnavali in da se vlada zaveda, da je zanj potreben socialni dialog. Bodo sindikati in delodajalci našli kompromis?