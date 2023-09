Zaradi močnejših padavin za večji del države oranžno opozorilo

Danes popoldne, zvečer in v noči na soboto bodo v zahodni, južni in osrednji Sloveniji ob nevihtah nastali močnejši in tudi dolgotrajni nalivi, opozarja Agencija RS za okolje (Arso), zato je za te dele države izdala oranžno opozorilo. Za preostanek države velja rumeno opozorilo. Povečana bo tudi nevarnost zemeljskih plazov

Zaradi možnih dolgotrajnejših nalivov v pasovih se lahko razlijejo in poplavijo posamezni hudourniški vodotoki in manjše reke. Poplavi lahko tudi padavinska in zaledna voda, opozarjajo meteorologi. Hitro naraščanje vodotokov je možno tudi na nekaterih območjih, kjer so po avgustovski ujmi odtočne razmere spremenjene. Večja verjetnost za ta pojav je na območju Gorenjske in Cerkljanskega ter Škofjeloškega hribovja.

Napoved visokovodnih razmer za danes FOTO: Zajem zaslona

Posamezne reke na Primorskem in deloma v osrednji Sloveniji so že včeraj popoldne in sinoči narasle do srednjih pretokov, zdaj sicer upadajo, toda zaradi padavin bodo spet začele naraščati, dodajajo na Arsu, predvsem manjše reke in hudourniški vodotoki. Večje reke na tem območju ter reke v vzhodni polovici Slovenije bodo še ohranjale ustaljeno vodnatost.

V soboto čez dan bodo naraščale reke v večjem delu države. Močneje bodo narasle reke na vzhodu in severovzhodu, medtem ko bodo na zahodu že upadale. Naraščanje večjih rek v vzhodni Sloveniji, Kolpe, Krke in Save v spodnjem toku ter rek v severovzhodni Sloveniji se bo nadaljevalo še v nedeljo, napoveduje Arso.

Napoved vodnih razmer za soboto FOTO: Zajem zaslona

Na Geološkem zavodu Slovenije ob tem opozarjajo, da je zaradi napovedanih povečanih količin padavin od danes popoldne do vključno nedelje povečana nevarnost za nastanek novih zemeljskih plazov in reaktivacijo tistih, ki so nastali ob nedavnih ujmah.

Povečana verjetnost za nastanek zemeljskih plazov velja za vso Slovenijo in bo naraščala sorazmerno s količino padavin, so pojasnili.

Prebivalce pozivajo, naj bodo pozorni na dogajanje na plazovih in na pojavljanje sprememb na tleh, objektih ter pobočjih in naj upoštevajo navodila, ki jih je posredovala civilna zaščita, še posebej če je ta odredila evakuacijo.