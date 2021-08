Zaradi napada medvedke Arso izdal dovoljenje za odstrel drugega medveda

Zveza ekoloških gibanj proti odstrelu

Dovoljenje za odstrel medveda, ki ga je Agencija RS za okolje (Arso) izdala minuli petek, velja do srede 18. avgusta, so danes sporočili iz agencije. Dovoljenje bo veljalo v občinah Pivka in Ilirska Bistrica, na območju pašnikov med Brkinskim robom in naselij Šilentabor, Zagorje, Knežak in Šembije.Kot so pri tem poudarili na agenciji, so izdali dovoljenje za odstrel enega medveda in ne dovoljenja za odstrel medvedke ali medvedke z mladiči.Način odvzema iz narave mora biti v skladu s predpisi, ki urejajo lov, so zapisali v sporočilu za javnost.Ustno odločbo za izjemni odstrel medveda je Arso sprejel na podlagi strokovnega mnenja Zavoda za gozdove Slovenije, potem ko je pred dnevi medvedka pri Pivki huje poškodovala 30-letnega domačina. Zavod se je tako odločil, potem ko je minuli petek v bližini kraja napada prišlo do vnovičnega srečanja medvedke s človekom.O izdaji odločbe je Arso obvestil upravljavce lovišč Tabor Zagorje in Trnovo ter se z njimi dogovoril za izvedbo odstrela.V Sloveniji je bilo sicer letos do 11. avgusta iz narave odvzetih 130 rjavih medvedov. 121 jih je bilo odstreljenih na podlagi dovoljenj Arso, devet medvedov pa je bilo najdenih poginjenih, so prejšnji teden pojasnili na okoljskem ministrstvu.Zveza ekoloških gibanj Slovenije ostro nasprotuje odstrelu medveda. Okoljsko ministrstvo je letos odobrilo odstrel 130 medvedov. »S takim tempom 'politično' planiranega odstrela bodo slovenski medvedi po petih letih preživeli le še v živalskih vrtovih,« so zapisali.V zvezi so poudarili, da je zaščita živali, ki so na seznamu evropske habitatne direktive, izrecna naloga ministrstva za okolje in prostor. Od Agencije RS za okolje so pričakovali, da se bo o izrednem odstrelu posvetovala s člani sveta ministra za okolje in prostor za sodelovanje z nevladnimi organizacijami. »To ustanovljeno telo naj bi nudilo strokovno pomoč ministru in ministrstvu pri pripravi boljših rešitev za vse (tudi živali iz rdečega seznama mednarodne zaščite),« so poudarili.Ponovili so svojo zahtevo, da naj ministrstvo za okolje in prostor v ta telesa nemudoma vključi neodvisne strokovnjake in nevladne organizacije, »ki jim je za zavarovane divje živali v resnici mar in da se pred kakšno koli potezo v zvezi s tem ministrstvo za okolje in prostor na tej ravni temeljito posvetuje«.Volk in medved sta, kot so izpostavili na zvezi ekoloških gibanj, strogo zavarovani vrsti, še zdaleč pa niso izčrpani vsi ukrepi za zavarovanje ljudi, domačih živali in uveljavitev izjem za odstrel medveda, kot jih zahteva habitatna direktiva. »Zato ob tej priliki apeliramo na organe pregona, da temu naredijo konec,« so dodali.Pred izrednim odstrelom medveda naj zadevo obravnava tudi strokovni svet za zaščito živali, zahtevajo v zvezi in dodajajo, da naj svet v okviru svojih pristojnosti predlaga rešitve za sobivanje medveda in človeka oz. velikih zveri iz rdečega seznama.Zahtevajo, da se dosledno upošteva zakonodajo o zaščiti volka in medveda kot zavarovanih vrst živali, da se blokira vsakršen odstrel in naj se takoj uvedejo ukrepi za preprečevanje in zaznavanje krivolova oz. ilegalnega odstrela, zastrupljanja kot tudi vsakega drugega škodovanja zavarovanim vrstam divjih živali, povzročitelje pa naj se strogo sankcionira.Rjavi medved človeku dejansko lahko predstavlja fizično nevarnost, a se napadi dogajajo relativno redko. Po podatkih zavoda za gozdove v Sloveniji letno beležimo v povprečju dva primera napada rjavega medveda na človeka. V zadnjih letih sicer leta 2018 ni bilo napada, v letih 2019 in 2020 pa so bili po trije